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Деревенские жители собрали деньги на памятник погибшим в первой мировой

27 ноября 2014, 23:55
В Уфимском районе Башкирии неподалеку от села Волково открылся мемориал в честь павших в годы первой Мировой войны. Это пока единственный такой памятник в республике. Он установлен на средства местных жителей и просто неравнодушных людей и уже претендует на звание одного из популярных туристических мест.

Идея принадлежит выходцу одной из местных деревень Вадиму Гарееву. Установили памятник на возвышенности между селами. Место выбрали не случайно. Именно здесь в начале 20-го века располагалось несколько деревень, жители которых отправились в 1914 году на фронт. Всего на Первую Мировую из Уфимской и Оренбургской губерний было призвано около 500 тысяч человек.

Почти восемь тонн змеевика привезены со знаменитых Уральских гор - из Учалинского района Башкортостана. Это не просто камень - это память о тех, кто отдал свои жизни, защищая родину.

Перевезли камень по железной дороге, затем массивный объект водрузили с помощью спецтехники. Архитекторы говорят, что пришлось изрядно потрудиться. Но результат того стоил.

Местные жители уверены, что теперь возле обелиска часто будут собираться люди. Ведь змеевик известен своими полезными свойствами. Ещё с древних времен его использовали при лечении телесных и душевных заболеваний. А вот преподаватели здешних школ уже запланировали несколько экскурсий к памятнику. В год столетия историю первой мировой войны изучают особенно детально.

Сегодня молодёжь нуждается в патриотическом воспитании, уверены представители старшего поколения. Столетний юбилей первой мировой войны в следующем году плавно перетекает в празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной. И это ещё один повод задуматься над тем, как важно сохранить мир в современных условиях.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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