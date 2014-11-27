Деревенские жители собрали деньги на памятник погибшим в первой мировой

Идея принадлежит выходцу одной из местных деревень Вадиму Гарееву. Установили памятник на возвышенности между селами. Место выбрали не случайно. Именно здесь в начале 20-го века располагалось несколько деревень, жители которых отправились в 1914 году на фронт. Всего на Первую Мировую из Уфимской и Оренбургской губерний было призвано около 500 тысяч человек.
Почти восемь тонн змеевика привезены со знаменитых Уральских гор - из Учалинского района Башкортостана. Это не просто камень - это память о тех, кто отдал свои жизни, защищая родину.
Перевезли камень по железной дороге, затем массивный объект водрузили с помощью спецтехники. Архитекторы говорят, что пришлось изрядно потрудиться. Но результат того стоил.
Местные жители уверены, что теперь возле обелиска часто будут собираться люди. Ведь змеевик известен своими полезными свойствами. Ещё с древних времен его использовали при лечении телесных и душевных заболеваний. А вот преподаватели здешних школ уже запланировали несколько экскурсий к памятнику. В год столетия историю первой мировой войны изучают особенно детально.
Сегодня молодёжь нуждается в патриотическом воспитании, уверены представители старшего поколения. Столетний юбилей первой мировой войны в следующем году плавно перетекает в празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной. И это ещё один повод задуматься над тем, как важно сохранить мир в современных условиях.