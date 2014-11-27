Деревенские жители собрали деньги на памятник погибшим в первой мировой

Идея принадлежит выходцу одной из местных деревень Вадиму Гарееву. Установили памятник на возвышенности между селами. Место выбрали не случайно. Именно здесь в начале 20-го века располагалось несколько деревень, жители которых отправились в 1914 году на фронт. Всего на Первую Мировую из Уфимской и Оренбургской губерний было призвано около 500 тысяч человек.