За простой трамваев из-за автомобильной аварии будут взыскивать по 100 тысяч рублей

- Взыскивать будем больше, - убежден Аскар Фазлыев. - Методику расчета изменят наши юристы, и я вам обещаю, что это будет куда больше 10 тысяч, ближе к 100 тысячам рублей. Например, на злосчастном перекрестке Ибрагимова-Пархоменко притерлись две легковушки, там ущерба максимум на 15 тысяч рублей, нет, стоят, ждут часа три приезда ДПС. Причем отказываются от помощи нашего отдела безопасности движения, который предлагает бесплатно оформить все документы и отвезти их в ГАИ, лишь бы быстрее освободить перекресток. Люди не идут на это, а три часа движение трамваев парализовано. Ну, хорошо, тогда мы за простой с виновника взыщем.