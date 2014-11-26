За простой трамваев из-за автомобильной аварии будут взыскивать по 100 тысяч рублей

В администрации столицы Башкирии напоминают, что стоимость проезда на электротранспорте не увеличивалась в Уфе с 2013 года и являлась одной из самых дешевых в России. Например, в Казани проезд в трамвае и троллейбусе за наличный расчет обойдется в 20 рублей, в Екатеринбурге – в 21 рубль, в Нижнем Новгороде – в 20 рублей. Более подробно о нововведениях рассказал гендиректор муниципального электротранспортного управления Уфы Аскар Фазлыев.
- Новые тарифы не выше существующих, а по ряду позиций ниже, чем действующие, - сказал он. - Для чего это делается? Мы заинтересованы, чтобы пассажир чаще выбирал электротранспорт – мы конкурируем с другими перевозчиками, включая нелегалов. Административными путями этой цели не достигнешь – нужны экономические методы. За счет низкого ценового предложения надеемся увеличить пассажиропоток и выручку предприятия, которой сегодня недостаточно для развития электротранспорта.
По словам главы МУЭТа, деньги нужны и для обновления парка электрических машин и увеличения жалования водителям, кондукторам и техническому персоналу.
По словам г-на Фазлыева, предприятие будет стимулировать горожан покупать личные абонементы.
- 15 рублей это проезд за наличные средства, а для владельцев старых пластиковых «оранжевых» карт – проезд 12 рублей, - объясняет он.
МУЭТ впервые в истории города вводит механизм лимитированных тарифных планов, подобных внедренных два года назад на московском метрополитене. Так, при месячном абонементе в 20 поездок проезд будет стоить 10 рублей, абонемент в 30 поездок обеспечит проезд за 9,5 рублей, на 60 поездок – за 9 рублей, на 90 поездок – на 8 рублей, на 120 поездок - 7,5 рублей. Главная особенность, что одним абонементом могут пользоваться все члены семьи, его можно передавать друзьям.
Другие тарифные планы, например для школьников, будут еще ниже, обещают в МУЭТе. Студенты смогут ездить за 7 рублей, а школьники – за 4 рубля 60 копеек при проездном на 90 поездок.
По словам г-на Фазлыева, покупать новые карты не нужно, для изменения тарифного плана достаточно прийти в любой из 14 кассовых пунктов перевозчика и попросить перейти на другой тариф.
- В Уфе эмитировано 170 тысяч транспортных карт. Но 60 процентов выручки перевозчика дает наличная оплата проезда. В горизонте двух лет я вижу долю наличного оборота не больше 20 процентов, - Аскар Фазлыев.
Также руководство горэлектротранспорта прогнозирует появление единого билета, который будет действовать при пересадке с троллейбуса на трамвай или наоборот.
В муниципальной компании рассказывают, что ручные терминалы кондукторов заменят на новые электронные аппараты, выдающие чеки с расчетом оставшихся поездок.
Количество кассовых точек МУЭТа также вырастет. Ведутся переговоры с городским агентством «Уфапечать» по использованию их киосков для пополнения карточек. Также появится опция пополнения карт через интернет, после того, как выберут банк. Кроме того, в предприятии намерены создавать комфортные условия не только для пассажиров, но и для водителей.
- Для меня было откровением узнать, что в трамваях нет даже подогрева водительского сидения, а ведь, в основном, вагоновожатые – дамы, - рассказывает Аскар Фазлыев. – Мы закупили два варианта обогрева водительского сидения для тестирования, чтобы определить лучшего производителя, и до Нового года всех водителей обогреем. Также мы решим проблему с кондиционированием водительских кабин, летом там температура достигает 50 градусов, а создание нормальных условий для водителей – это вклад в безопасность.
Требует реновации и энергосеть перевозчика.
- На предприятии нет ни одного автомата, предотвращающего короткие замыкания, а в том числе и из-за этого в августе на кольце Гастелло сгорел трамвай, - продолжает г-н Фазлыев. – Сегодня мы выбираем трех производителей автоматов, одного уже отбраковали, двух других рассматриваем. Стоимость – около ста тысяч рублей за один автомат, на одну подстанцию в среднем – 500 тысяч, а подстанций в городе - 31. Мы будем искать финансирование на этот проект.
В МУЭТе говорят, что главное для них – безопасность движения электротранспорта.
- В задних окнах трамваев мы будем ставить дополнительные световые табло для привлечения внимания водителей машин, - рассказывает начальник МУЭТа. - Такие же предупредительные табло, требующие снизить скорость, будут ставить на бортах троллейбусов: когда водитель выходит, чтобы поправить слетевшие штанги, его могут сбить, в прошлом году так и произошло.
Другая проблема - брошенные на трамвайных путях машины. Аскар Фазлыев пообещал взыскивать в судах потери от простоя вагонов, также будут иски к виновникам аварий, из-за которых «вставал» общественный транспорт.
Взыскивать по суду упущенную выгоду в МУЭТе пытаются последние десять лет, однако суды не принимают расчеты предприятия. По подсчетам 2009 года, среднечасовая выручка равнялась 7162 рублям. Но и ее не удавалась зачастую получить, так как суды считали, что эта упущенная выгода из-за простоя недоказуема. Сейчас ситуация изменилась: в среднем МУЭТ получает до 10 тысяч рублей компенсации за простой из-за аварии, а из 58 исков суды отказали только в трех случаях.
- Взыскивать будем больше, - убежден Аскар Фазлыев. - Методику расчета изменят наши юристы, и я вам обещаю, что это будет куда больше 10 тысяч, ближе к 100 тысячам рублей. Например, на злосчастном перекрестке Ибрагимова-Пархоменко притерлись две легковушки, там ущерба максимум на 15 тысяч рублей, нет, стоят, ждут часа три приезда ДПС. Причем отказываются от помощи нашего отдела безопасности движения, который предлагает бесплатно оформить все документы и отвезти их в ГАИ, лишь бы быстрее освободить перекресток. Люди не идут на это, а три часа движение трамваев парализовано. Ну, хорошо, тогда мы за простой с виновника взыщем.
Многострадальная троллейбусная ветка Инорс-Спайлово, по словам главы предприятия, готовая на 80 процентов, требует дофинансирования в 50 млн рублей.
- Там живет работающее население: деньги считают. От Инорса до Гастелло через Сельскую Богородскую троллейбусы забиты, а если мы свяжем прямым сообщением Инорс с центром города, то для жителей микрорайона, бурно строящегося, поднимем транспортную доступность, - уверен г-н Фазлыев.
Также транспортники обещают появление трамвайной линии по Российской улице от Госцирка до ГДК.
- Так мы соединим север и юг, - объясняет начальник горэлектротранспорта. - Тем более, в Глумилино будет массовая застройка и нужно обеспечить к нему доставку людей. Строительство линии займет два года.
Пока не построят эту линию, МУЭТ откроет движение троллейбусов на Российской улице. Ветка от Октябрьского рынка, сегодня заканчивающаяся на Театре Кукол, «свернет» по Российской до Трамвайной.
Следующий проект - трамвайная линия от чайной фабрики до Глумилино через ТЦ «Планета», соединяясь с будущей веткой по Российской улице.
Третий этап трамвайное сообщение с Сипайлово.
Еще один проект – ветка с улицы Менделеева до депо Зорина через пустующий путепровод на проспекте Салавата Юлаева.
Аскар Фазлыев рассказал, что ведутся переговоры по покупке первого в городе трехсекционного трамвая.
- Он стоит 30 млн рублей, его нам готовы за 25 уступить, - объяснил он. - Ищем лизингодателя. Но сначала нужно поменять пути: Если на старые рельсы ставить новые вагоны, то разобьем их. Что касается троллейбусов – будем приобретать только машины с автономным ходом.
Также г-н Фазлыев прокомментировал судебную тяжбу МУЭТа с компанией «Промтрансстрой» о взыскании с электропредприятия 27 млн рублей за проект линии скоростного трамвая.
- У нас подписано мировое соглашение. Есть претензии к проекту. Если вам дают пиджак, у которого пуговицы не застегиваются, это неправильная работа, - говорит Аскар Асхатович. - Что касается самого проекта, что мы его потеряли, хотя еще два года назад Европейский банк реконструкции и развития его хотел финансировать. Мы не отказались от проекта. Мы его откладываем. С тем же «Промтрансстроем» обсуждается, как его упростить, например, не строить тоннель на ГДК и эстакаду через парк Гафури, и сделать дешевле. В первую очередь мы будем строить линию по Российской, для связи севера и юга.
Дмитрий КОЛПАКОВ.