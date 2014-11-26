В Уфе зальют 19 катков

В Октябрьском районе Уфы катки также откроют на ипподроме «Акбузат» и на территории СДЮСШОР № 10, в Орджоникидзевском – в парке Нефтехимиков, в Кировском районе – возле ТРК «Иремель» и на Монументе Дружбы, в Ленинском районе – по улице Урицкого, 32, улице Летчиков, 8/2, на стадионе «Водник» и в парке «Волна», в Калининском – в парке «Первомайский», на стадионе «Гастелло», на территории гимназии № 140 и по улице Мушникова, 21, в Советском районе – в парке имени Якутова. Главные катки Демы традиционно располагаются возле СК «Локомотив» по улице Левитана, 26/1 и около ДЮСШОР № 7 по улице Центральная, 1/2. Также прокатиться на коньках жители района смогут возле зданий на улице Мусоргского, 23 и 2, улице Грозненская, 69 (рядом с ТСЖ «Дема»), на Левитана, 36 и на Островского, 16.