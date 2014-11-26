В Башкирии признали незаконным политическое завещание Адольфа Гитлера

В Кировском суде Уфы согласились с доводами районной прокуратуры и удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь, после судебного решения, политическое завещание Адольфа Гитлера внесут в федеральный список запрещенных экстремистских материалов и за его публикацию в сети можно будет поплатиться привлечением к уголовной ответственности.