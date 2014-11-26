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В Башкирии признали незаконным политическое завещание Адольфа Гитлера

26 ноября 2014, 15:07
Политическое завещание Адольфа Гитлера внесут в запрещенный к распространению на территории России список экстремистских материалов. По недоразумению фашистский опус лидера национал-социалистической рабочей партии Германии, развязавшего вторую мировую войну, не был отнесен к запрещенным документам и спокойно «гулял» по сети интернет.

Непорядок обнаружили в прокуратуре Уфимского района Башкирии и обратились в суд с требованием признать писательский труд Гитлера незаконным, так как он направлен на разжигание национальной розни и призывает к насилию.

В Кировском суде Уфы согласились с доводами районной прокуратуры и удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь, после судебного решения, политическое завещание Адольфа Гитлера внесут в федеральный список запрещенных экстремистских материалов и за его публикацию в сети можно будет поплатиться привлечением к уголовной ответственности.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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