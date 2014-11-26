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В Башкирии поймали воришек, обокравших гараж собутыльника

26 ноября 2014, 17:56
Житель Сибая в одночасье лишился всего ценного имущества, которое хранил в гараже у тестя после продажи квартиры. Пропажу вещей хозяин гаража заметил спустя несколько дней после кражи. Мужчина припомнил, что незадолго до этого выезжал на природу в компании приятеля и двух дам. Привезенных с собой припасов любителям свежего воздуха не хватило, и компания решила съездить за дополнительной закуской, которая хранилась в гараже.

Там-то одна из женщин и приметила сложенные в углу ценные вещи. Позже 36-летняя дама уговорила приятельницу и знакомого вернуться в гараж ночью за наживой. Чтобы не ломать замок, 24-летний парень незаметно вытащил ключ от помещения из автомашины владельца гаража.

Ночью гаражные воришки открыли ключом дверь и вынесли стиральную машину, пейнтбольное оборудование, посуду и одежду. Покидая помещение, злоумышленники забыли закрыть за собой дверь. Утром охранник гаражного кооператива обнаружил незапертое помещение и, чтобы устранить непорядок, временно повесил новый замок. Спустя несколько дней в гараж заявился хозяин. Он обнаружил пропажу и сообщил владельцу о краже вещей. Парень немедленно позвонил в полицию.

Вскоре взломщиков задержали. Оказалось, что все похищенные вещи воришки успели продать, а деньги пропили. Общий ущерб украденного оценивается примерно в 60 тысяч рублей.

В отношении троицы заведено уголовное дело. Дамы находятся под стражей, а их сообщник отпущен под подписку о невыезде.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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