В Башкирии поймали воришек, обокравших гараж собутыльника

Житель Сибая в одночасье лишился всего ценного имущества, которое хранил в гараже у тестя после продажи квартиры. Пропажу вещей хозяин гаража заметил спустя несколько дней после кражи. Мужчина припомнил, что незадолго до этого выезжал на природу в компании приятеля и двух дам. Привезенных с собой припасов любителям свежего воздуха не хватило, и компания решила съездить за дополнительной закуской, которая хранилась в гараже.