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В Башкирии ищут мошенников, взламывающие карты в банкоматах

26 ноября 2014, 17:50
В Башкирии разыскивают преступную группировку, провернувшую в течение прошлой недели ряд мошеннических операций с банковскими картами граждан. При этом в поле зрения мошенников попали банкоматы нескольких банков. Чтобы узнать ПИН-коды и информацию с магнитной полосы карты, преступники использовали скимминговые устройства, которые крепили к банкоматам в крупных торговых центрах и продуктовых магазинах.

Так, на кардридер были установлены рамки с магнитной головкой, считывающей информацию с магнитной полосы карты. А чтобы узнать сочетание клавиш ПИН-кода, на клавиатуру сверху прикрепляли специальную накладку, записывающую данные на микросхему. Также мошенники крепили на банкомат миниатюрную видеокамеру, которая записывала ПИН-код и дистанционно передавала информацию на ноутбук злоумышленников. При этом сам член банды находился неподалеку от банкомата.

В совершении преступлений подозревают четвертых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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