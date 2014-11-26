В Башкирии ищут мошенников, взламывающие карты в банкоматах

Так, на кардридер были установлены рамки с магнитной головкой, считывающей информацию с магнитной полосы карты. А чтобы узнать сочетание клавиш ПИН-кода, на клавиатуру сверху прикрепляли специальную накладку, записывающую данные на микросхему. Также мошенники крепили на банкомат миниатюрную видеокамеру, которая записывала ПИН-код и дистанционно передавала информацию на ноутбук злоумышленников. При этом сам член банды находился неподалеку от банкомата.