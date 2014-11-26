В Башкирии будут судить пьяного автолюбителя без прав, сбившего за день двух пешеходов

Однако далеко он не уехал. Буквально на следующем перекрестке под колесами его авто оказался 17-летний юноша.
Сбитая злоумышленником женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами, а юноша погиб на месте аварии. Горе-водителя задержали. Свою вину он полностью признал. Преступника обвиняют по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Меру наказания мужчине определит Туймазинский районный суд.