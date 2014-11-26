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В Башкирии будут судить пьяного автолюбителя без прав, сбившего за день двух пешеходов

26 ноября 2014, 18:18
Дело туймазинца, сбившего в сентябре на перекрестках города двух человек, отправлено в суд. Следствием установлено, что за руль Kia Spectra 27-летний мужчина, лишенный ранее водительских прав, сел в состоянии алкогольного опьянения. Сначала лихач сбил 43-летную женщину, мирно переходившую улицу по пешеходке. Вместо того чтобы помочь своей жертве, пьяный автолюбитель прибавил газу и попытался скрыться с места преступления.

Однако далеко он не уехал. Буквально на следующем перекрестке под колесами его авто оказался 17-летний юноша.

Сбитая злоумышленником женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами, а юноша погиб на месте аварии. Горе-водителя задержали. Свою вину он полностью признал. Преступника обвиняют по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Меру наказания мужчине определит Туймазинский районный суд.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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