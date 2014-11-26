В Башкирии будут судить пьяного автолюбителя без прав, сбившего за день двух пешеходов

Дело туймазинца, сбившего в сентябре на перекрестках города двух человек, отправлено в суд. Следствием установлено, что за руль Kia Spectra 27-летний мужчина, лишенный ранее водительских прав, сел в состоянии алкогольного опьянения. Сначала лихач сбил 43-летную женщину, мирно переходившую улицу по пешеходке. Вместо того чтобы помочь своей жертве, пьяный автолюбитель прибавил газу и попытался скрыться с места преступления.