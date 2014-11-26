Сладкое – в конце. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» засушили друг друга

Команды сразу начали бодро. Спасать пришлось вратарю «Салавата Юлаева» Владимиру Сохатскому, потом в дело вступил казанский страж Андерс Нильссон. Так и они выручали свои команды. И по очереди, и сериями. И получалось у них это долго-долго.
Я, конечно, очень рад за Сохатского. Ради его сухарей готов терпеть 0:0 часами и даже днями. Но все-таки хотелось и шайб Уфы. Штук десять. А чего мелочиться-то? Все-таки дерби – это праздник.
Александр Свитов, который в прошлом матче был спровоцирован на драку Дамиром Рыспаевым по заданию главного тренера Андрея Назарова, в этой игре не участвовал. Он сидел на трибунах. Бывший «юлаевец» и нынешний «барс» повредил кисть о шлем игрока «Барыса» - поэтому дерби пропускал.
Но весело на льду было и без Свитова. Думаю, «юлаевцам» пообещали двойные или даже большие премиальные за победу над «Ак Барсом» – вот они и старались. Думаю, хотя бы раз за сезон руководство каждого клуба должно давать хоккеистам дикие призовые за важную победу. Хотя бы для того чтобы посмотреть – как те или иные игроки действуют в условиях суперстимуляции.
Реализация моментов у «юлаевцев», конечно же, в очередной раз была плохой. Ситуация усугублялась тем, что казанцы умеют обороняться лучше многих прошлых соперников. Алексея Кайгородова не было, он вновь отсутствовал из-за травмы. Из-за этого атака Уфы потеряла в качественных, удобных и умных передачах.
Не клеилось у «Салавата» и в редком большинстве. Кирилла Кольцова плотно опекали – и это его нейтрализовало. Лучший бомбардир «юлаевцев» даже подвел свою команду, получив две минуты тогда, когда у гостей было больше на одного игрока второй раз в этом матче.
Другим хоккеистам Владимира Юрзинова-младшего тоже было несладко в битве против мастеровитых, внимательных и опытных хозяев льда. Да и не везло башкирским зеленым, если честно.
В итоге без шайб прошел первый период, а потом и второй. Все быстро, все активно, силовых приемов немало – а голов нет.
В третьем будут шайбы? Или я в начале этой статьи сглазил?
На 47-й минуте напомнил о себе Денис Толпеко. Четко сигнализировал всем, что по-прежнему может не только забрасывать и передачи отдавать, но и клюшкой цеплять без особой на то надобности.
С первой большой опасностью в этом меньшинстве Владимир Сохатский блестяще справился. А потом белые барсы зеленого цвета провалили игру при численном преимуществе. Счет 0:0 задержался на табло.
Казанцы продолжали атаки. Уфимский вратарь тащил. Полевые игроки Юрзинова-младшего старания своего голкипера не поддерживали - они ослабли, свои выпады у них не клеились, опасные моменты у ворот Нильссона вообще не возникали.
В итоге еще одно удаление у «Салавата Юлаева». На этот раз две минуты отбывал защитник сборной России Александр Кутузов, которого я называю Сашка-стесняшка, за отказы давать интервью СМИ.
И опять Уфа уверенно отбилась в меньшинстве. До конца игры осталось меньше трех с половиной минут. За это время «юлаевцы» один раз опасно бросили по воротам Казани и еще немного успешно поиграли в обороне.
Овертайм. Неужели «Салават Юлаев» не сможет забросить во втором матче подряд! Где атака?! Неужели все в защитников превратились, даже Кирилл Кольцов?!
Именно так. Овертайм прошел без шайб. Буллиты.
Сохатский справился с попыткой Игоря Мирнова пробить между щитков.
Нильссон нейтрализовал бесхитростный бросок Теему Хартиканена.
Защитник Евгений Медведев не смог обдурить уфимского стража.
Евгений Скачков потерял шайбу на пути к воротам Казани, а потом простенько бросил – простой корм для Андерса.
Александр Бурмистров вроде бы обхитрил «юлаевца», но попал в закругление ворот с внешней стороны с близкого расстояния.
Нильссон поймал ловушкой шайбу, пущенную Дмитрием Макаровым.
Все те же 0:0 сохранились. Пошли дополнительные попытки. И «юлаевец» Егор Дубровский забросил! Нагло и хлестко.
Что Сохасткий? Спасет? На него покатил Джастин Азеведо. И Володя его скушал! Он – главный герой встречи. Уфа победила по буллитам, 1:0. Куча спасений и одна буллитная шайба сделали счастливыми целый регион.
Следующая игра «Салавата Юлаева» - против «Авангарда». Она пройдет в Омске 28 ноября. Отмечу, что первый абзац я написал в самом начале зеленого дерби и случайно угадал, про единственный реализованный буллит. Хотя он был, конечно, совсем не вялым…
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru