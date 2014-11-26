mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сладкое – в конце. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» засушили друг друга

26 ноября 2014, 23:39
Такие матчи нужны и Башкирии и Татарии. Даже если в них часто 0:0 будет с одним вялым реализованным буллитом. Потому что кто-то все равно победит и болельщики одной команды будут в восторге, а поклонники другой станут ждать реванша, который когда-нибудь обязательно случится. Потому что это – дерби «Ак Барс» - «Уфа». Это лучше водки без похмелья, лучше красотки без головной боли, лучше топового смартфона, которому сложно разбить экран. Замечательный вариант хоккейной битвы для людей, пристально следящих за зелеными.

Команды сразу начали бодро. Спасать пришлось вратарю «Салавата Юлаева» Владимиру Сохатскому, потом в дело вступил казанский страж Андерс Нильссон. Так и они выручали свои команды. И по очереди, и сериями. И получалось у них это долго-долго.

Я, конечно, очень рад за Сохатского. Ради его сухарей готов терпеть 0:0 часами и даже днями. Но все-таки хотелось и шайб Уфы. Штук десять. А чего мелочиться-то? Все-таки дерби – это праздник.

Александр Свитов, который в прошлом матче был спровоцирован на драку Дамиром Рыспаевым по заданию главного тренера Андрея Назарова, в этой игре не участвовал. Он сидел на трибунах. Бывший «юлаевец» и нынешний «барс» повредил кисть о шлем игрока «Барыса» - поэтому дерби пропускал.

Но весело на льду было и без Свитова. Думаю, «юлаевцам» пообещали двойные или даже большие премиальные за победу над «Ак Барсом» – вот они и старались. Думаю, хотя бы раз за сезон руководство каждого клуба должно давать хоккеистам дикие призовые за важную победу. Хотя бы для того чтобы посмотреть – как те или иные игроки действуют в условиях суперстимуляции.

Реализация моментов у «юлаевцев», конечно же, в очередной раз была плохой. Ситуация усугублялась тем, что казанцы умеют обороняться лучше многих прошлых соперников. Алексея Кайгородова не было, он вновь отсутствовал из-за травмы. Из-за этого атака Уфы потеряла в качественных, удобных и умных передачах.

Не клеилось у «Салавата» и в редком большинстве. Кирилла Кольцова плотно опекали – и это его нейтрализовало. Лучший бомбардир «юлаевцев» даже подвел свою команду, получив две минуты тогда, когда у гостей было больше на одного игрока второй раз в этом матче.

Другим хоккеистам Владимира Юрзинова-младшего тоже было несладко в битве против мастеровитых, внимательных и опытных хозяев льда. Да и не везло башкирским зеленым, если честно.

В итоге без шайб прошел первый период, а потом и второй. Все быстро, все активно, силовых приемов немало – а голов нет.

В третьем будут шайбы? Или я в начале этой статьи сглазил?

На 47-й минуте напомнил о себе Денис Толпеко. Четко сигнализировал всем, что по-прежнему может не только забрасывать и передачи отдавать, но и клюшкой цеплять без особой на то надобности.

С первой большой опасностью в этом меньшинстве Владимир Сохатский блестяще справился. А потом белые барсы зеленого цвета провалили игру при численном преимуществе. Счет 0:0 задержался на табло.

Казанцы продолжали атаки. Уфимский вратарь тащил. Полевые игроки Юрзинова-младшего старания своего голкипера не поддерживали - они ослабли, свои выпады у них не клеились, опасные моменты у ворот Нильссона вообще не возникали.

В итоге еще одно удаление у «Салавата Юлаева». На этот раз две минуты отбывал защитник сборной России Александр Кутузов, которого я называю Сашка-стесняшка, за отказы давать интервью СМИ.

И опять Уфа уверенно отбилась в меньшинстве. До конца игры осталось меньше трех с половиной минут. За это время «юлаевцы» один раз опасно бросили по воротам Казани и еще немного успешно поиграли в обороне.

Овертайм. Неужели «Салават Юлаев» не сможет забросить во втором матче подряд! Где атака?! Неужели все в защитников превратились, даже Кирилл Кольцов?!

Именно так. Овертайм прошел без шайб. Буллиты.

Сохатский справился с попыткой Игоря Мирнова пробить между щитков.

Нильссон нейтрализовал бесхитростный бросок Теему Хартиканена.

Защитник Евгений Медведев не смог обдурить уфимского стража.

Евгений Скачков потерял шайбу на пути к воротам Казани, а потом простенько бросил – простой корм для Андерса.

Александр Бурмистров вроде бы обхитрил «юлаевца», но попал в закругление ворот с внешней стороны с близкого расстояния.

Нильссон поймал ловушкой шайбу, пущенную Дмитрием Макаровым.

Все те же 0:0 сохранились. Пошли дополнительные попытки. И «юлаевец» Егор Дубровский забросил! Нагло и хлестко.

Что Сохасткий? Спасет? На него покатил Джастин Азеведо. И Володя его скушал! Он – главный герой встречи. Уфа победила по буллитам, 1:0. Куча спасений и одна буллитная шайба сделали счастливыми целый регион.

Следующая игра «Салавата Юлаева» - против «Авангарда». Она пройдет в Омске 28 ноября. Отмечу, что первый абзац я написал в самом начале зеленого дерби и случайно угадал, про единственный реализованный буллит. Хотя он был, конечно, совсем не вялым…

Олег ЧЕРНОВ.

Фото с сайта hcsalavat.ru

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44