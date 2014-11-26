Сладкое – в конце. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» засушили друг друга

Такие матчи нужны и Башкирии и Татарии. Даже если в них часто 0:0 будет с одним вялым реализованным буллитом. Потому что кто-то все равно победит и болельщики одной команды будут в восторге, а поклонники другой станут ждать реванша, который когда-нибудь обязательно случится. Потому что это – дерби «Ак Барс» - «Уфа». Это лучше водки без похмелья, лучше красотки без головной боли, лучше топового смартфона, которому сложно разбить экран. Замечательный вариант хоккейной битвы для людей, пристально следящих за зелеными.