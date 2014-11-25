Виктор Сухоруков обретет «Старшего сына» в столице Башкирии

2 декабря в Конгресс-холле уфимцы увидят комедию по пьесе Александра Вампилова«Старший сын». Время, наверное, сейчас такое… Суетное, торопливое, прагматичное, слишком материальное. Хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно, где будут только родные и близкие люди, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд…