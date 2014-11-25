В Уфе пьяница с ножом пытался прорваться в школу к дочери

Позже нарушитель не смог объяснить полицейским, зачем взял с собой нож. По некоторым данным, в лицее учится дочь вспыльчивого сельчанина, с которой ему запрещает встречаться бывшая супруга. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.