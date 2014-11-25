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В Уфе пьяница с ножом пытался прорваться в школу к дочери

25 ноября 2014, 13:04
Днем 22 ноября пьяный житель Башкирии с боем попытался проникнуться на территорию уфимского лицея № 60 в Инорсе. Хулигана, желавшего непременно попасть в учебное заведение, на входе задержал охранник. В ходе перепалки мужчина вынул холодное оружие и стал угрожать присутствующим. Сотрудникам лицея не оставалось ничего другого, как нажать тревожную кнопку.

Прибывший на место происшествия патруль вневедомственной охраны задержал дебошира. Мужчина попытался скрыться, однако ему это не удалось. Злоумышленником оказался 40-летний житель Иглинского района.

Позже нарушитель не смог объяснить полицейским, зачем взял с собой нож. По некоторым данным, в лицее учится дочь вспыльчивого сельчанина, с которой ему запрещает встречаться бывшая супруга. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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