В Уфе пенсионер чудом выжил под колесами бетономешалки, а водитель «Лады» разбился насмерть

Чуть позже на трассе Уфа – Оренбург на участке дороги между Булгаково и аэропортом под колесами авто оказался еще один мужчина. Водитель Fiat Punto с 31-летним стажем вождения не сумел притормозить вовремя и сбил пешехода. Затем мужчину переехала «ГАЗель». От полученных травм он скончался. Личность погибшего устанавливается