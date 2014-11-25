В Уфе пенсионер чудом выжил под колесами бетономешалки, а водитель «Лады» разбился насмерть

В результате 69-летний дедушка получил травму ноги.
Чуть позже на трассе Уфа – Оренбург на участке дороги между Булгаково и аэропортом под колесами авто оказался еще один мужчина. Водитель Fiat Punto с 31-летним стажем вождения не сумел притормозить вовремя и сбил пешехода. Затем мужчину переехала «ГАЗель». От полученных травм он скончался. Личность погибшего устанавливается
Еще одно ДТП случилось сегодня около двух часов ночи. Ехавшая по улице Сочинской в сторону улицы Менделеева AudiA8 вылетела на встречку и протаранила ВАЗ-21144. От удара отечественная легковушка отлетела и врезала в металлический забор. 23-летний водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте, 44-летний владелец «Ауди» серьезных повреждений не получил.