В Стерлитамаке две управляющие компании не могут поделить жилые дома

Конечно, такие ситуации не редкость на российском жилищно-коммунальном рынке. Отвергнутые собственниками управляющие компании не спешат расставаться с денежными перечислениями граждан. В стерлитамакском случае парадокс заключается в том, что люди получают на руки судебные решения о взыскании долгов в пользу УК, которую они изгнали из своей жизни.
Представители новой управляющей компании «ЖКХ - сервис», не дождавшись технической документации на дома, решили обратиться в ФАС по РБ с заявлением на прежнюю УК. Оказывается, жильцы домов регулярно обнаруживают в своих потовых ящиках листовки, порочащие деловую репутацию нынешней обслуживающей организации и призывы перечислять деньги в «Башжилиндустрию». Антимонопольная служба усмотрела в действиях ответчика признаки недобросовестной конкуренции, при этом отметив, что у жильцов есть право в одностороннем порядке отказаться от услуг УК и выбрать новую.
Однако в октябре люди получили решение мирового суда с требованием взыскать с них задолженность за жилье и коммунальные услуги в пользу «Башжилиндустрии» с апреля по сентябрь 2014 года. И это несмотря на то, что дома обслуживает и несет все затраты новая компания.
- Почему судья встал на сторону "старой" УК не понимаю, - говорит председатель общественной палаты Стерлитамака Дамир Гарифуллин. - Жильцы исправно оплачивают услуги ЖКХ выбранной ими управляющей компании. Я, как общественник, стараюсь дистанцироваться от споров хозяйствующих субъектов, но в данном случае от действий «Башжилиндустрия» страдают законопослушные граждане.
Что касается судебного решения, то, по мнению общественника, «оно выглядит странно». Дамир Фуатович не исключает, что проведет массовую акцию протеста в форме пикета совместно с людьми, в отношении которых выдан судебный приказ.
- Пусть депутаты Курултая, когда будут продлевать полномочия этого мирового судьи, вспомнят потом о пикетах и лишний задумаются, кому можно доверять судьбы людей, – продолжает г-н Гарифуллин.
Примечательный факт: пока коммунальщики требуют вернуть долги жильцов посредством мировых судов, Арбитражный суд Башкирии принял решение взыскать с «Башжилиндустрии» более 36 млн рублей за поставленную тепловую энергию в пользу «Башкирских распределительных тепловых сетей». Так в коня ли корм?
Евгений КОСТИЦЫН.