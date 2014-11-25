mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Стерлитамаке две управляющие компании не могут поделить жилые дома

25 ноября 2014, 23:52
Еще в марте этого года жильцы восьми многоквартирных домов в Стерлитамаке провели общие собрания и отказались от услуг управляющей компании ООО «Башжилиндустрия». Собственники выбрали новую УК, с которой они заключили договора управления. Однако прежняя компания продолжает удерживать у себя всю документацию и ключи от технических помещений.

Конечно, такие ситуации не редкость на российском жилищно-коммунальном рынке. Отвергнутые собственниками управляющие компании не спешат расставаться с денежными перечислениями граждан. В стерлитамакском случае парадокс заключается в том, что люди получают на руки судебные решения о взыскании долгов в пользу УК, которую они изгнали из своей жизни.

Представители новой управляющей компании «ЖКХ - сервис», не дождавшись технической документации на дома, решили обратиться в ФАС по РБ с заявлением на прежнюю УК. Оказывается, жильцы домов регулярно обнаруживают в своих потовых ящиках листовки, порочащие деловую репутацию нынешней обслуживающей организации и призывы перечислять деньги в «Башжилиндустрию». Антимонопольная служба усмотрела в действиях ответчика признаки недобросовестной конкуренции, при этом отметив, что у жильцов есть право в одностороннем порядке отказаться от услуг УК и выбрать новую.

Однако в октябре люди получили решение мирового суда с требованием взыскать с них задолженность за жилье и коммунальные услуги в пользу «Башжилиндустрии» с апреля по сентябрь 2014 года. И это несмотря на то, что дома обслуживает и несет все затраты новая компания.

- Почему судья встал на сторону "старой" УК не понимаю, - говорит председатель общественной палаты Стерлитамака Дамир Гарифуллин. - Жильцы исправно оплачивают услуги ЖКХ выбранной ими управляющей компании. Я, как общественник, стараюсь дистанцироваться от споров хозяйствующих субъектов, но в данном случае от действий «Башжилиндустрия» страдают законопослушные граждане.

Что касается судебного решения, то, по мнению общественника, «оно выглядит странно». Дамир Фуатович не исключает, что проведет массовую акцию протеста в форме пикета совместно с людьми, в отношении которых выдан судебный приказ.

- Пусть депутаты Курултая, когда будут продлевать полномочия этого мирового судьи, вспомнят потом о пикетах и лишний задумаются, кому можно доверять судьбы людей, – продолжает г-н Гарифуллин.

Примечательный факт: пока коммунальщики требуют вернуть долги жильцов посредством мировых судов, Арбитражный суд Башкирии принял решение взыскать с «Башжилиндустрии» более 36 млн рублей за поставленную тепловую энергию в пользу «Башкирских распределительных тепловых сетей». Так в коня ли корм?

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44