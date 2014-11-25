В Стерлитамаке две управляющие компании не могут поделить жилые дома

Представители новой управляющей компании «ЖКХ - сервис», не дождавшись технической документации на дома, решили обратиться в ФАС по РБ с заявлением на прежнюю УК. Оказывается, жильцы домов регулярно обнаруживают в своих потовых ящиках листовки, порочащие деловую репутацию нынешней обслуживающей организации и призывы перечислять деньги в «Башжилиндустрию». Антимонопольная служба усмотрела в действиях ответчика признаки недобросовестной конкуренции, при этом отметив, что у жильцов есть право в одностороннем порядке отказаться от услуг УК и выбрать новую.