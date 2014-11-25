Уличных вандалов будут вылавливать камеры видеонаблюдения

- Восстанавливаем освещение в подземном переходе - за ночь его теряем, потому что с корнем вырывают. Невозможно каждый день в каждый коммунальный объект вкладывать деньги, так бюджета не хватит, - посетовал вице-мэр.
Салават Хусаинов обратился к УВД столицы Башкирии с просьбой совместно с центром общественной безопасности «ужесточить контроль».
- Вы как профессионалы, подумайте, как это можно сделать. Может лучше камеры наблюдения установить, нужно этих людей выявлять. Не будем принимать меры, будем с этим постоянно сталкиваться, - уверен чиновник.
Дмитрий КОЛПАКОВ.