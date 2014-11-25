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Уличных вандалов будут вылавливать камеры видеонаблюдения

26 ноября 2014, 00:39
На аппаратном совещании в уфимской мэрии замглавы города Салават Хусаинов, курирующий коммунальную отрасль, обратил внимание на убытки казны от действий хулиганов – вандалы уродуют городскую инфраструктуру и не несут за это никакой ответственности.

- Восстанавливаем освещение в подземном переходе - за ночь его теряем, потому что с корнем вырывают. Невозможно каждый день в каждый коммунальный объект вкладывать деньги, так бюджета не хватит, - посетовал вице-мэр.

Салават Хусаинов обратился к УВД столицы Башкирии с просьбой совместно с центром общественной безопасности «ужесточить контроль».

- Вы как профессионалы, подумайте, как это можно сделать. Может лучше камеры наблюдения установить, нужно этих людей выявлять. Не будем принимать меры, будем с этим постоянно сталкиваться, - уверен чиновник.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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