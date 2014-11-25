Уфимку, задолжавшую по кредиту, коллекторы объявили мертвой

Таким образом коллектор московской компании «Долговой надзор» решил заставить девушку заплатить просроченный из-за болезни очередной кредитный платеж в сумме 14 тысяч рублей.
Чтобы разобраться в ситуации, девушка набрала номер «участкового», сообщившего страшную новость ее матери, и услышала оскорбления. Коллектор по имени Константин, угрожая, рекомендовал ей в срочном порядке рассчитаться с долгами.
«Это репетиция была. Ты тварь, тебе конец пришел. Я тебе рекомендую сегодня на работу не ходить», - сообщил ошеломленной девушке мужчина.
С долгами напуганная уфимка полностью рассчиталась. Семья Алены обратилась в полицию. В банке, где был выдан кредит, какую-либо связь с коллекторским агентством отрицают. В самой фирме факт звонка и угроз тоже не подтвердили. Однако на смартфоне пострадавшей была установлена функция записи всех телефонных разговоров. Теперь выяснения обстоятельств дела займется полиция.