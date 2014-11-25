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Уфимку, задолжавшую по кредиту, коллекторы объявили мертвой

25 ноября 2014, 15:14
Сотрудник коллекторской фирмы попытался выбить у уфимки Алены Исаевой долг с помощью угроз. Парень позвонил матери должницы и, представившись полицейским, сообщил, что ее дочка попала в аварию и скончалась в скорой по дороге в больницу. От такой вести с пенсионеркой чуть не случился сердечный приступ. Родственники, узнавшие о трагедии со слов женщины, также были в шоке. Позже безутешная мать решилась набрать телефон дочери. Тогда-то и выяснилось, что девушка жива и здорова, а злую шутку с семьей сыграл сотрудник коллекторского агентства.

Таким образом коллектор московской компании «Долговой надзор» решил заставить девушку заплатить просроченный из-за болезни очередной кредитный платеж в сумме 14 тысяч рублей.

Чтобы разобраться в ситуации, девушка набрала номер «участкового», сообщившего страшную новость ее матери, и услышала оскорбления. Коллектор по имени Константин, угрожая, рекомендовал ей в срочном порядке рассчитаться с долгами.

«Это репетиция была. Ты тварь, тебе конец пришел. Я тебе рекомендую сегодня на работу не ходить», - сообщил ошеломленной девушке мужчина.

С долгами напуганная уфимка полностью рассчиталась. Семья Алены обратилась в полицию. В банке, где был выдан кредит, какую-либо связь с коллекторским агентством отрицают. В самой фирме факт звонка и угроз тоже не подтвердили. Однако на смартфоне пострадавшей была установлена функция записи всех телефонных разговоров. Теперь выяснения обстоятельств дела займется полиция.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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