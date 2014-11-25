Уфимку, задолжавшую по кредиту, коллекторы объявили мертвой

Сотрудник коллекторской фирмы попытался выбить у уфимки Алены Исаевой долг с помощью угроз. Парень позвонил матери должницы и, представившись полицейским, сообщил, что ее дочка попала в аварию и скончалась в скорой по дороге в больницу. От такой вести с пенсионеркой чуть не случился сердечный приступ. Родственники, узнавшие о трагедии со слов женщины, также были в шоке. Позже безутешная мать решилась набрать телефон дочери. Тогда-то и выяснилось, что девушка жива и здорова, а злую шутку с семьей сыграл сотрудник коллекторского агентства.