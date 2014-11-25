Московского виртуоза с оркестром Башкирской оперы объединит Чайковский

В первом отделении зрители услышат Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Чайковского, который он написал уже известным композитором. Это одно из лучших произведений русского музыкального искусства, обязательное для исполнения на Международном конкурсе имени Чайковского. Главную сложность для его исполнения представляет чрезвычайная виртуозность.