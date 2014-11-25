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Казаченко порадует уфимцев лучшими хитами

25 ноября 2014, 20:15
Его энергия и голос приковывают внимание с первых минут выступления. Каждый концерт Вадима Казаченко - это настоящий праздник для зрителей, которых, как волной, окатывают эмоции, чувства радости и любви. 4 декабря певец выступит в «Огнях Уфы».

Вадим Казаченко с 1985 года на профессиональной сцене. Первым успехом во всесоюзном масштабе стало сотрудничество Вадима Казаченко и группы «Фристайл» в 1989-1991 годах. Вадим Казаченко принял участие в записи первых четырех альбомов группы, исполнив самые известные и популярные песни группы.

Вадим Казаченко за годы своего сольного пути сотрудничал и продолжает работать со многими известными и популярными в стране композиторами и поэтами-песенниками – Владимиром Матецким, Аркадием Укупником, Татьяной Марковой, Вячеславом Малежиком, Сергеем Патрушевым, Александром Шагановым и другими.

Спустя годы, пришло и официальное признание самобытного таланта артиста. 11 июня 2011 года Вадиму Казаченко за заслуги в области искусства присвоили почетное звание заслуженного артиста.

В 2014 году он принял участие в популярном шоу «Один в один» на канале Россия 1 и стал одним из победителей второго сезона этого шоу.

В программе вечера прозвучат новые и полюбившиеся миллионам слушателей песни в блистательном исполнении настоящего артиста, работающего только вживую — Вадима Казаченко.

Билеты на концерт Вадимка Казаченко в Уфе: от 700 до 3000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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