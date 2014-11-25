Казаченко порадует уфимцев лучшими хитами

Вадим Казаченко с 1985 года на профессиональной сцене. Первым успехом во всесоюзном масштабе стало сотрудничество Вадима Казаченко и группы «Фристайл» в 1989-1991 годах. Вадим Казаченко принял участие в записи первых четырех альбомов группы, исполнив самые известные и популярные песни группы.
Вадим Казаченко за годы своего сольного пути сотрудничал и продолжает работать со многими известными и популярными в стране композиторами и поэтами-песенниками – Владимиром Матецким, Аркадием Укупником, Татьяной Марковой, Вячеславом Малежиком, Сергеем Патрушевым, Александром Шагановым и другими.
Спустя годы, пришло и официальное признание самобытного таланта артиста. 11 июня 2011 года Вадиму Казаченко за заслуги в области искусства присвоили почетное звание заслуженного артиста.
В 2014 году он принял участие в популярном шоу «Один в один» на канале Россия 1 и стал одним из победителей второго сезона этого шоу.
В программе вечера прозвучат новые и полюбившиеся миллионам слушателей песни в блистательном исполнении настоящего артиста, работающего только вживую — Вадима Казаченко.
Билеты на концерт Вадимка Казаченко в Уфе: от 700 до 3000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus