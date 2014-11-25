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«Года Змеи» представит уфимским поклонникам новую программу

25 ноября 2014, 20:13
Уфимская группа «Год Змеи» вот уже 13 лет радует слушателей своим неординарным и качественным творчеством. Музыканты не скрывают, что считают собственное творчество идеальным средством от апатии, лени и скуки. 29 ноября в Rocks Caf&#233; уфимские рокеры отыграют программу «Импульсы».

По законам шоу-бизнеса артисты записывают альбом, крутят его на радиостанциях, на ТВ, снимают клипы, а затем едут в тур, в его поддержку. Но «Год Змеи» решил сделать все наоборот. Все песни к новому альбому написаны и сыграны, но творческий процесс продолжается. Осенью у группы «Год Змеи» состоялся большой тур по 25 городам, где и были сыграны песни с будущего альбома.

- На концерте мы увидим вашу реакцию, отдадим свои и получим ваши эмоции, услышим ваши мнения, - говорят музыканты. - Так что делаем альбом вместе. Готовьтесь принимать змеиные импульсы!

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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