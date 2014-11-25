«Года Змеи» представит уфимским поклонникам новую программу

По законам шоу-бизнеса артисты записывают альбом, крутят его на радиостанциях, на ТВ, снимают клипы, а затем едут в тур, в его поддержку. Но «Год Змеи» решил сделать все наоборот. Все песни к новому альбому написаны и сыграны, но творческий процесс продолжается. Осенью у группы «Год Змеи» состоялся большой тур по 25 городам, где и были сыграны песни с будущего альбома.