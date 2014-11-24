Россия не считает себя обороняющейся страной и уж тем более страной-изгоем

Таким образом, вот уже четыре года американские законодатели тянут с реформами, поскольку пересмотр квот стран-участниц приведет к уменьшению влияния Соединенных Штатов на процесс принятия решений в Фонде, повысит роль таких стран, как Китай, Бразилия, Индия и Россия. (Заметим, что США, в случае ратификации, должны будут внести около 60 млрд долларов для пополнения капитала МВФ). Неслучайно, в январе 2014 года, после того, как Конгресс в очередной раз не смог одобрить необходимые для этого со стороны Вашингтона шаги, руководство Китая настойчиво призвало США в кратчайшие сроки решить проблему реформирования квот МВФ. Добавим, что репутация Фонда падает особенно быстро на фоне того, что Китай в последние годы предоставляет странам «третьего мира» кредиты, сопоставимые с объемами займов и кредитов МВФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). При этом Пекин, в отличие от МВФ, политических условий в духе Вашингтонского консенсуса не выставляет. В результате реформы квот Китай станет третьим по значимости после США и ЕС держателем акций Фонда, а Бразилия, Индия, Китай и Россия войдут в число его 10 крупнейших акционеров, что существенно укрепит влияние Поднебесной и стран-участниц БРИКС в целом на принятие финансовых решений Фонда.