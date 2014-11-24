Пенсионер пообещал взорвать жилой дом, чтобы вернуть полюбившуюся соседку

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкирии, все соседи «подрывника» в один голос пожаловались стражам порядка на поведение буйного соседа. Утверждали, что рядом с таким жильцом невозможно спокойно жить. По факту ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Пенсионеру грозит до трех лет лишения свободы.