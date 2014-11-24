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Пенсионер пообещал взорвать жилой дом, чтобы вернуть полюбившуюся соседку

25 ноября 2014, 00:24
Кардинальным способом решил удовлетворить свои желания пожилой мужчина, проживающий в Салавате. Пенсионер провел ночь за задушевной беседой с соседкой и надеялся, что и день они встретят вместе. Но выпивавшая с престарелым ловеласом женщина, как только наступил рассвет, поспешила домой.

Не насладившийся общением мужчина попытался остановить даму, пообещав открыть газ и взорвать многоэтажку. Но ветреная барышня не поверила пожилому человеку и ушла.

Нетрезвый пенсионер все-таки выполнил задуманное и позвонил со своего сотового телефона в дежурную часть полиции Салавата, сообщив о своем намерении отправить на воздух жилой дом. По счастью, сообщение оказалось ложным.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкирии, все соседи «подрывника» в один голос пожаловались стражам порядка на поведение буйного соседа. Утверждали, что рядом с таким жильцом невозможно спокойно жить. По факту ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Пенсионеру грозит до трех лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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