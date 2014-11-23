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В дни Гёте уфимцы увидят Германию в чемодане

23 ноября 2014, 20:57
С 26 по 29 ноября в столице Башкирии пройдет цикл мероприятий в рамках проекта «Гете в Уфе», организаторами которого являются Гете-Институт, и АНО «Центр изучения немецкого языка и культуры Hallo Deutsch. Ключевым событием станет международный круглый стол «Немецкий для жизни, карьеры и бизнеса», призванный объединить руководителей и представителей организаций в различных сферах деятельности для конструктивного диалога по вопросам международного сотрудничества между Башкирией и Германией.

Интересным художественным экспериментом должна стать фотовыставка «Уфа-Галле». Как известно, с 1969 года город Галле, который находится в земле Саксония-Анхальт, и Уфа являются городами-побратимами. В честь 45-летия партнерских отношений, общество Freunde Baschkortostans e.V. в Галле в этом году пригласило студентов обоих городов познакомиться друг с другом через проект несколько иного формата – через фотографический обмен. Организаторы не ставили задачу собрать стандартные туристические фотографии городов, напротив, у студентов была хорошая возможность показать новые места и то, что их больше всего впечатляет в своих городах. Результаты этой работы уфимские зрители смогут увидеть в иностранном отделе библиотеки Заки-Валиди вместе с необычной мини-выставкой «Германия в чемодане», которая рассказывает об особенностях и красоте немецкого языка и знакомит с удивительными фактами о Германии.

Программа на четыре дня предполагается очень насыщенной: методические семинары для учителей и преподавателей немецкого языка, презентации обменных и волонтерских программ Германской службы академических обменов (DAAD) и многое другое. Для школьников пройдут интересные мастер-классы по музыке, дизайну и изготовлению рождественских поделок, а желающие изучать немецкий язык смогут потренироваться на пробном уроке с носителем языка.

Завершится проект «Гете в Уфе» в гимназии №3 концертом-презентацией мастер-классов «Музыка и дизайн», игрой «Кто хочет стать миллионером?» с Яном Квиличем и фуршетом с рождественскими угощениями.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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