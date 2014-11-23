В дни Гёте уфимцы увидят Германию в чемодане

Интересным художественным экспериментом должна стать фотовыставка «Уфа-Галле». Как известно, с 1969 года город Галле, который находится в земле Саксония-Анхальт, и Уфа являются городами-побратимами. В честь 45-летия партнерских отношений, общество Freunde Baschkortostans e.V. в Галле в этом году пригласило студентов обоих городов познакомиться друг с другом через проект несколько иного формата – через фотографический обмен. Организаторы не ставили задачу собрать стандартные туристические фотографии городов, напротив, у студентов была хорошая возможность показать новые места и то, что их больше всего впечатляет в своих городах. Результаты этой работы уфимские зрители смогут увидеть в иностранном отделе библиотеки Заки-Валиди вместе с необычной мини-выставкой «Германия в чемодане», которая рассказывает об особенностях и красоте немецкого языка и знакомит с удивительными фактами о Германии.