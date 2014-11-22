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Камалетдинов: «Жители региона не слишком пострадали от отсутствия сыра с плесенью»

22 ноября 2014, 14:50
Председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов рассказал о ситуации с импортозамещением на продовольственном рынке республики. По словам чиновника, регион полностью себя обеспечивает основными продуктами питания, такими как зерновые культуры, мясо и молоко. Что касательно небольшого увеличения цены на гречиху, то это, по мнению чиновника, временное явление.

- Гречкой республика себя обеспечила с избытком, - говорит г-н Камалетдинов. – Нужно исходить из позиции здравого смысла и не реагировать на нездоровые спекуляции.

Как утверждает глава Госкомторговли, в Башкирии не наблюдается дефицита в связи с продовольственным эмбарго на некоторые продукты. Более того, на рынок выходят новые виды и сорта, исчезнувшего ранее ассортимента.

- Наши предприятия уже освоили производство новых сортов социального сыра, - продолжает Рустам Камалетдинов. – Что касается французского сыра с плесенью, то я думаю, жители республики не сильно пострадают из-за его отсутствия. Те люди, которые привыкли его потреблять три раза в день, могут позволить себе ездить в Европу и покупать сыр для личного потребления.

Полностью удалось «заместить» и фрукты, попавшие под санкции. По словам г-на Камалетдинова, этот процесс прошел на удивление безболезненно.

- Я думал все будет гораздо сложнее, - продолжает чиновник. – Но нам удалось договориться с Кыргызстаном, Азербайджаном, Китаем и Турцией на поставку фруктов. Конечно, были небольшие проблемы с бананами, но мы и их решили.

В связи с исчезновением некоторых европейских продуктов с прилавков федеральных торговых сетей, многие предполагали, что эти места займет продукция мелких и средних предпринимателей. Однако этого не произошло, но по объективным причинам.

- Мелким и средним производителям надо перестать мечтать работать с крупными федеральными сетями, - заключает Рустам Камалетдинов. – Они не в состоянии выполнить жесткие условия контрактов, и в итоге доходит даже до потери бизнеса из-за огромных штрафов. Им надо научится работать с мелкой и средней розницей – поставлять свою продукцию в локальные местные сети.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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