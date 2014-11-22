Камалетдинов: «Жители региона не слишком пострадали от отсутствия сыра с плесенью»

- Наши предприятия уже освоили производство новых сортов социального сыра, - продолжает Рустам Камалетдинов. – Что касается французского сыра с плесенью, то я думаю, жители республики не сильно пострадают из-за его отсутствия. Те люди, которые привыкли его потреблять три раза в день, могут позволить себе ездить в Европу и покупать сыр для личного потребления.