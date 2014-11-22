Камалетдинов: «Жители региона не слишком пострадали от отсутствия сыра с плесенью»

- Гречкой республика себя обеспечила с избытком, - говорит г-н Камалетдинов. – Нужно исходить из позиции здравого смысла и не реагировать на нездоровые спекуляции.
Как утверждает глава Госкомторговли, в Башкирии не наблюдается дефицита в связи с продовольственным эмбарго на некоторые продукты. Более того, на рынок выходят новые виды и сорта, исчезнувшего ранее ассортимента.
- Наши предприятия уже освоили производство новых сортов социального сыра, - продолжает Рустам Камалетдинов. – Что касается французского сыра с плесенью, то я думаю, жители республики не сильно пострадают из-за его отсутствия. Те люди, которые привыкли его потреблять три раза в день, могут позволить себе ездить в Европу и покупать сыр для личного потребления.
Полностью удалось «заместить» и фрукты, попавшие под санкции. По словам г-на Камалетдинова, этот процесс прошел на удивление безболезненно.
- Я думал все будет гораздо сложнее, - продолжает чиновник. – Но нам удалось договориться с Кыргызстаном, Азербайджаном, Китаем и Турцией на поставку фруктов. Конечно, были небольшие проблемы с бананами, но мы и их решили.
В связи с исчезновением некоторых европейских продуктов с прилавков федеральных торговых сетей, многие предполагали, что эти места займет продукция мелких и средних предпринимателей. Однако этого не произошло, но по объективным причинам.
- Мелким и средним производителям надо перестать мечтать работать с крупными федеральными сетями, - заключает Рустам Камалетдинов. – Они не в состоянии выполнить жесткие условия контрактов, и в итоге доходит даже до потери бизнеса из-за огромных штрафов. Им надо научится работать с мелкой и средней розницей – поставлять свою продукцию в локальные местные сети.
Евгений КОСТИЦЫН.