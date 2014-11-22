Депутаты Курултая озаботились сохранением липовых лесов

- Отрасль может развиваться только на продажах липового меда в другие регионы и страны, - уверен депутат. - Гречишный и цветочный мед есть везде, а в Башкирии 70 процентов липовых лесов России, - объясняет парламентарий-пчеловод. - Ситуация каждый год хуже и хуже: липовые делянки, отдаваемые под рубку – в возрасте сорока лет, это как раз самый нектароносный возраст: мы пилим те леса, что дают мед. Липы активно рубятся, это прибыльный бизнес, срубы из липы пользуются успехом. На вырубку жалуются пчеловоды Ишимбайского, Архангельского, Нуримановского, Белорецкого и других районов.
Начальник отдела использования лесов минлесхоза РБ Артур Урманбетов попытался заверить, что ситуация не такая пугающая: насаждения нектароносной липы с 1960 года увеличились в размерах с 677 тысяч до 1 млн 111 тысяч гектаров. Под рубку идет всего 2,2 млн кубометров липы в год, включая санитарную чистку леса.
- Лесничество придерживается утвержденных параметров, - сказал чиновник.
Представитель минлесхоза объяснил, что липа нужна жителям сельских районов для строительства и бытовых нужд.
По словам г-на Урманбетова, в радиусе трех километров вокруг официальных пасек, лес не рубят. Правда, в министерстве утверждают, что имеют недостаточно информации о местонахождении самих пасек, чтобы устанавливать защитные полосы вокруг них.
- Людям дрова нужны? Баня нужна? Вот, например, в Иглино днем с огнем другого леса кроме липы не найти, - сказал Артур Урманбетов.
- Есть такая проблема, надо признать, что липу вырубают, - говорит замминистра сельского хозяйства Азат Зиганшин. – Но не видно, чтобы взамен вырубленной высаживали саженцы, пока она растет естественным природным самосевом.
Амир Ишемгулов пообещал подготовить предложения по изменению документов по методике вырубки леса.
Зампред Госсобрания РБ Франис Сайфуллин поддержал инициативу сохранения липовых лесов.
- Если бы такой проблемы не было бы, все было бы тихо, но проблема есть во всех районах. Если нельзя запретить сплошную рубку имеющимися документами, мы примем соответствующий закон в ускоренном варианте, - пообещал г-н Сайфуллин.
Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора.