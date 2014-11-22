Депутаты Курултая озаботились сохранением липовых лесов

- Отрасль может развиваться только на продажах липового меда в другие регионы и страны, - уверен депутат. - Гречишный и цветочный мед есть везде, а в Башкирии 70 процентов липовых лесов России, - объясняет парламентарий-пчеловод. - Ситуация каждый год хуже и хуже: липовые делянки, отдаваемые под рубку – в возрасте сорока лет, это как раз самый нектароносный возраст: мы пилим те леса, что дают мед. Липы активно рубятся, это прибыльный бизнес, срубы из липы пользуются успехом. На вырубку жалуются пчеловоды Ишимбайского, Архангельского, Нуримановского, Белорецкого и других районов.