В Бирске установили карантин из-за бешенных животных

В документе сообщается, что «в целях предотвращения дальнейшего распространения бешенства животных» устанавливается карантинная территория, ограниченная улицами Маркса, Кирова, Коммунистической Корочкина.
В этом санитарном периметре запрещено торговать домашними животными, вывозить за ее пределы кошек и собак.
В августе прошлого года в Бирске также закрывалась часть города на улицах Интернациональная, Кирова, Лермонтова и Пушкина. Тогда больной бешенством котенок укусил пятилетнюю девочку.
Дмитрий КОЛПАКОВ.