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В Бирске установили карантин из-за бешенных животных

20 ноября 2014, 23:41
Власти Башкирии распорядились ввести карантин по бешенству на территории Бирска. Соответствующий указ президента РБ опубликовал портал правовой информации.

В документе сообщается, что «в целях предотвращения дальнейшего распространения бешенства животных» устанавливается карантинная территория, ограниченная улицами Маркса, Кирова, Коммунистической Корочкина.

В этом санитарном периметре запрещено торговать домашними животными, вывозить за ее пределы кошек и собак.

В августе прошлого года в Бирске также закрывалась часть города на улицах Интернациональная, Кирова, Лермонтова и Пушкина. Тогда больной бешенством котенок укусил пятилетнюю девочку.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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