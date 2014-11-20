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Сотрудник наркоконтроля расстрелял мужчину, посмевшего поднять на него руку

20 ноября 2014, 16:46
Пойдет под суд бывший сотрудник наркоконтроля 26-летний Андрей Виишев, расстрелявший из карабина «Сайга» своего ровесника из-за ничтожного повода. Мститель выстрелил в своего обидчика несколько раз прицельно и с близкого расстояния, нанеся ему ранения, несовместимые с жизнью. Стрелок станет отвечать перед законом по тяжкой статье Уголовного законодательства – за убийство. В случае, если суд признает молодого человека виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Из органов наркоконтроля мужчину уволили во время расследования преступления.

Трагедия в Салавате разыгралась ночью 27 июля на улице Островского и началась с банальной бытовой перепалки. Шумная компания подвыпивших мужчин расположилась во дворе одного из домов и мешала спать местным жителям. Проходивший мимо правоохранитель сделал замечание буянам, но те, вместо того, чтобы утихомириться, избили ревнителя морали.

Не сумевший перенести обиду сотрудник УФСНК отправился к своему приятелю, вооружился охотничьим ружьем и вернулся к «веселым» ребятам. В этот раз он не стал вести душеспасительных бесед, а сразу с лестничной площадки принялся стрелять в тех, кто оскорбил его достоинство. 26-летний парень получил смертельные ранения в грудь. Еще два выстрела ушли в "молоко" - следы от двух пуль нашли на лестничной площадке.

Справедливости ради надо сказать, что погибший ранее был судим и нигде не работал. Но вряд ли это станет смягчающим обстоятельством для слишком гордого экс-правоохранителя – лишать жизни людей не позволено никому. Следствие полагает, что житель Салавата совершил преступление преднамеренно, имея умысел лишить жизни человека из-за неприязненных отношений, так как заранее взял карабин у своего знакомого.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, мужчина будет отвечать перед законом по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и, в случае, если суд признает его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Любопытно, что подобный случай произошел 2 июля в Туймазах. Здесь применил оружие 34-летний местный житель, устав от ночного веселья пьяной компании, расположившейся в его дворе на проспекте Ленина. Ночью молодые люди громко включили музыку и вывели из себя живущих в пятиэтажке. Один из жителей, как позже выяснилось, ранее судимый за избиение, сделал замечание гулякам, но те в ответ послали мужчину по известному адресу. Пережить оскорбления бывший зек не смог и отправился в комнату за боевым пистолетом. Доведенный до отчаяния ночным шумом мужчина выстрелил из окна прямо в веселую компанию. Один из весельчаков, 27-летний житель Туймазов оказался в реанимации, а его друзья в ужасе разбежались.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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