Сотрудник наркоконтроля расстрелял мужчину, посмевшего поднять на него руку

Любопытно, что подобный случай произошел 2 июля в Туймазах. Здесь применил оружие 34-летний местный житель, устав от ночного веселья пьяной компании, расположившейся в его дворе на проспекте Ленина. Ночью молодые люди громко включили музыку и вывели из себя живущих в пятиэтажке. Один из жителей, как позже выяснилось, ранее судимый за избиение, сделал замечание гулякам, но те в ответ послали мужчину по известному адресу. Пережить оскорбления бывший зек не смог и отправился в комнату за боевым пистолетом. Доведенный до отчаяния ночным шумом мужчина выстрелил из окна прямо в веселую компанию. Один из весельчаков, 27-летний житель Туймазов оказался в реанимации, а его друзья в ужасе разбежались.