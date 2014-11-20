Сотрудник наркоконтроля расстрелял мужчину, посмевшего поднять на него руку

Трагедия в Салавате разыгралась ночью 27 июля на улице Островского и началась с банальной бытовой перепалки. Шумная компания подвыпивших мужчин расположилась во дворе одного из домов и мешала спать местным жителям. Проходивший мимо правоохранитель сделал замечание буянам, но те, вместо того, чтобы утихомириться, избили ревнителя морали.
Не сумевший перенести обиду сотрудник УФСНК отправился к своему приятелю, вооружился охотничьим ружьем и вернулся к «веселым» ребятам. В этот раз он не стал вести душеспасительных бесед, а сразу с лестничной площадки принялся стрелять в тех, кто оскорбил его достоинство. 26-летний парень получил смертельные ранения в грудь. Еще два выстрела ушли в "молоко" - следы от двух пуль нашли на лестничной площадке.
Справедливости ради надо сказать, что погибший ранее был судим и нигде не работал. Но вряд ли это станет смягчающим обстоятельством для слишком гордого экс-правоохранителя – лишать жизни людей не позволено никому. Следствие полагает, что житель Салавата совершил преступление преднамеренно, имея умысел лишить жизни человека из-за неприязненных отношений, так как заранее взял карабин у своего знакомого.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, мужчина будет отвечать перед законом по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и, в случае, если суд признает его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Любопытно, что подобный случай произошел 2 июля в Туймазах. Здесь применил оружие 34-летний местный житель, устав от ночного веселья пьяной компании, расположившейся в его дворе на проспекте Ленина. Ночью молодые люди громко включили музыку и вывели из себя живущих в пятиэтажке. Один из жителей, как позже выяснилось, ранее судимый за избиение, сделал замечание гулякам, но те в ответ послали мужчину по известному адресу. Пережить оскорбления бывший зек не смог и отправился в комнату за боевым пистолетом. Доведенный до отчаяния ночным шумом мужчина выстрелил из окна прямо в веселую компанию. Один из весельчаков, 27-летний житель Туймазов оказался в реанимации, а его друзья в ужасе разбежались.