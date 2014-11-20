Профессор БГПУ занимался завуалированным вымогательством денег у студентов

За мздоимство г-на Ахадуллина приговорили к трем годам условно с отсрочкой приговора в четыре года. Также суд запретил осужденному занимать высокие должности в сфере образования и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
Оказывается, Вадим Ахадуллин заставлял выпускников своей кафедры, обучавшихся на художественном отделении, продавать свои дипломные работы. Студенты, обучаясь творческой специальности, ваяли скульптуры и писали картины, в том числе и в качестве дипломных проектов. Преподаватель заявил, что деньги от продажи творческих работ пойдут на поддержку университета, но на самом деле потратил собранные со студиозусов средства на собственные нужды.
Несчастные выпускники, боясь провалиться на госэкзамене, несли преподавателю деньги и всего собрали 190 тысяч рублей. 15 студентов обобрали своих родственников и знакомых, которые якобы горели желанием купить их творческие работы. Следователи посчитали действия профессора завуалированным вымогательством и привлекли его к ответственности за мошенничество с использованием служебного положения. Несмотря на то, что горе-учитель не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении, суд посчитал его виновным и приговорил к трем условным годам лишения свободы.
В прокуратуре Башкирии посчитали приговор излишне мягким и обжаловали его.
Кстати, это не единственный случай вымогательства в БГПУ. В августе этого года на взятке у студентов попалась преподаватель колледжа Башпедуниверситета Гюльнара Дьякова. Дама взяла 10 тысяч рублей у двух студентов-лоботрясов, не желающих выучить дисциплину «Основы педагогического сопровождения группы» и не способных сдать экзамен. Женщина оценила незнания третьекурсников в пять тысяч рублей, пообещав за эти деньги поставить им зачетки оценку о прохождении курса. Ни сама преподавательница, ни студенты, покупающие оценки, не задумались, что они будущие педагоги, которые обязаны иметь безупречный моральный облик, а не заниматься мздоимством. Женщина может отправиться за решетку на срок от трех до семи лет.