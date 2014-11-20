Профессор БГПУ занимался завуалированным вымогательством денег у студентов

Кстати, это не единственный случай вымогательства в БГПУ. В августе этого года на взятке у студентов попалась преподаватель колледжа Башпедуниверситета Гюльнара Дьякова. Дама взяла 10 тысяч рублей у двух студентов-лоботрясов, не желающих выучить дисциплину «Основы педагогического сопровождения группы» и не способных сдать экзамен. Женщина оценила незнания третьекурсников в пять тысяч рублей, пообещав за эти деньги поставить им зачетки оценку о прохождении курса. Ни сама преподавательница, ни студенты, покупающие оценки, не задумались, что они будущие педагоги, которые обязаны иметь безупречный моральный облик, а не заниматься мздоимством. Женщина может отправиться за решетку на срок от трех до семи лет.