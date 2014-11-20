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Мужчину, севшего за руль пьяным и угробившего пассажирку, отправят в колонию

20 ноября 2014, 23:47
Ишимбайский городской суд приговорил 31-летнего Азата Гатиятуллина к 2,6 годам лишения свободы в колонии поселении с лишением права управлять транспортным средством на три года, - сообщает межрайонная прокуратура.

Напомним, летом прошлого года пьяный Гатиятуллин, не имея водительских прав, сел за руль Hyundai. Выяснилось, что незадолго до этого компания была на пикнике и направлялась в поселок Шахтау. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернул машину. Двое пассажиров, не пристегнутые ремнями, вылетели из салона, позже 31-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Суд посчитал что водитель виновен в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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