Мужчину, севшего за руль пьяным и угробившего пассажирку, отправят в колонию

Напомним, летом прошлого года пьяный Гатиятуллин, не имея водительских прав, сел за руль Hyundai. Выяснилось, что незадолго до этого компания была на пикнике и направлялась в поселок Шахтау. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернул машину. Двое пассажиров, не пристегнутые ремнями, вылетели из салона, позже 31-летняя женщина скончалась от полученных травм.