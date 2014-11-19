В Башкирии злостными неплательщиками за тепло и горячую воду займется прокуратура

Чтобы бороться со злостными неплательщиками, «БашРТС» решило исключить из денежной цепочки посредников в лице предприятий сферы ЖКХ и начать работу непосредственно с потребителями. В отношении ряда управляющих компаний и ТСЖ направлены заявления в прокуратуру республики для проверки их деятельности на предмет нецелевого использования средств. Так что, возможно, в скором времени республику ждет несколько громких уголовных дел.