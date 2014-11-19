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В Башкирии злостными неплательщиками за тепло и горячую воду займется прокуратура

19 ноября 2014, 13:52
Свыше 3,55 миллиарда рублей задолжали граждане и юридические лица республики Башкирской генерирующей компании за тепло и воду. Более двух третей этой суммы, 2,3 миллиарда рублей, приходится на долги управляющих компаний и ТСЖ дочернему предприятию БГК ООО «БашРТС». Только с начала года сумма задолженности выросла на 0,9 миллиарда, просрочку платежей имеют 100 из 163 жилищных организаций.

Чтобы бороться со злостными неплательщиками, «БашРТС» решило исключить из денежной цепочки посредников в лице предприятий сферы ЖКХ и начать работу непосредственно с потребителями. В отношении ряда управляющих компаний и ТСЖ направлены заявления в прокуратуру республики для проверки их деятельности на предмет нецелевого использования средств. Так что, возможно, в скором времени республику ждет несколько громких уголовных дел.

Задержка оплаты в отопительный сезон ограничивает возможности реализации предприятием инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения и ставит под угрозу срыва планомерное обновление теплосетевого оборудования в летнее время, считают в руководстве компании.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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