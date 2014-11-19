Рустэм Хамитов: «Нужно заниматься не политиканством, а производством»

В поселке Лесной Кордон Рустэм Хамитов съездил в детский оздоровительно-образовательный центр (ДООЦ) «Орленок», которому почти полвека, но лагерь до сих пор ежегодно принимает четыре смены по 350 детей.
По словам директора детского лагеря Гульсары Ибатуллиной, ДООЦ «Орленок» функционирует только в летний период из-за отсутствия отопления.
- За время вынужденной бездеятельности теряется возможность зарабатывать средства на содержание и развитие материально-технической базы, создания дополнительных рабочих мест для населения района, - говорит г-жа Ибатуллина.
В этом году в здании административного корпуса вместимостью 120 мест проведено отопление, окна заменены на пластиковые. Для полного перепрофилирования лагеря под круглогодичное пребывание необходимо финансирование в размере 6,5 млн рублей.
- Это позволит принимать детские смены во время осенних, зимних и весенних каникул, проводить спортивные сборы, организовывать семейный отдых, - продолжает директор.
Но, как заметил президент РБ, каникулярный период у школьников очень короткий, а остальные 28 недель придется здание отапливать вхолостую.
- Целесообразности не вижу, - говорит Рустэм Хамитов. – Я не против, но представьте мне конкретный бизнес-план или экономическое обоснование проекта. На предположения мы не можем деньги тратить.
Однако, директор уверена, что экономическая эффективность появится сама собой – нужно только начать.
- Надо только попробовать, - уверяет Гульсара Ибатуллина. – Мы со многими друзьями разговаривали – они готовы сюда отдыхать приезжать зимой. Необходимо только все подготовить.
- Вы хотите пробовать за счет бюджета, - парирует глава региона. – Это не должно быть построено только на разговорах и мифических представлениях. Мне нужна экономика проекта. Если мы в «плюс» выходим или хотя бы в «ноль» – можно подумать, но если это опять "генерирует" убытки, то тогда чего тут обсуждать. Мы очень часто используем неэффективно бюджетные деньги. Нужно правильно обосновывать действия с финансовой точки зрения.
В итоге Рустэм Хамитов предложил рассмотреть возможность оказания лагерем дополнительных услуг, в том числе в области этнотуризма, а также проработать вопрос привлечения частных инвестиций.
В районном центре Рустэм Хамитов провел встречу с главами сельских поселений, депутатами сельсовета и активом Стерлибашевского района, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципалитетов.
- Я, как всегда, буду продолжать опираться на людей, на простых людей, на их мнение, говорит г-н Хамитов. - Понимаю, что нам нужно ещё очень многое сделать, очень много у нас с вами работы. И эта работа должна быть направлена на то, чтобы улучшалось качество жизни. Улучшалось в городах, в сельской местности. У всех сегодня довольно большие требования в части благоустройства посёлков, жилья, в котором мы с вами проживаем, в части заработных плат, обучения детей, медицинского обслуживания, работы правоохранительных структур, работы властных структур и так далее. Эти требования справедливы. Потому что у нас ещё довольно много перекосов и много ещё не сделано. Поэтому, безусловно, люди справедливо требуют. Чрезмерных требований нет. Другое дело, что наши возможности не позволяют одновременно всем все дать. Но кое-что у нас получается.
По словам главы РБ, Башкортостан, «наверное, одни из немногих, а может быть, и единственный в Российской Федерации, кто ведет программу в части оказания помощи и поддержки сельским поселениям».
- У меня, конечно же, требование одно – чистота, порядок, красота в сельском населенном пункте должны быть, - говорит он. - Чтобы все было как на картинке. Бороться с грязью, с бескультурьем, с темнотой. Чтобы освещение было, чтобы клубы, где народ собирается, все было чисто, аккуратно.
Рустэм Хамитов отметил, что в Стерлибашевском районе, по сравнению с 2013 годом, увеличилась рождаемость.
- Демографический показатель – это интегрированный общий показатель успешности в обществе, - сказал он. - Даже не надо сложных экономических выкладок. Можно посмотреть демографические показатели и сказать, как дела обстоят в районе.
Также г-н Хамитов призвал местные власти «стараться регулировать процессы урбанизации».
- Законы урбанизации никто не отменял. Но мы можем либо ускорять, либо замедлять их – уверен он. - Это в наших силах. Можем замедлить отток, создавая людям нормальные, цивилизованные условия жизни. В этой части вперед идем потихоньку, но нам нужны более крепкие шаги в части обеспечения водой водопроводной, газом, дорогами. Дороги – это самая больная тема. Если мы сможем победить эти «болячки», значит, мы притормозим процесс переселения людей из маленьких деревень в средние, из средних в большие, из больших – в города.
Как полагает руководитель республики, «города сегодня тоже не готовы принять такое количество выходцев из сельской местности».
- Работы нет, нет в достаточном количестве жилья, прежде всего, и это приведет к созданию новых проблем, - объяснил он.
Президент РБ напомнил, что «надо думать, как людей вытаскивать из нищеты, как повышать заработную плату».
- Мы подняли уровень минимальной заработной платы, кое-что из этого распространяется на сельхозпроизводителей, на наших аграриев. Но не все. Конечно, средняя заработная плата в 8, 9, 10 тысяч, как в некоторых районах, в Стерлибашевском районе чуть выше, это очень тяжело, - сетует он. - Люди нас не поймут, если мы не будем работать над заработной платой. Так что нам социальную сферу ни в коем случае нельзя забывать. Я понимаю, что, с одной стороны, все требует денег, но, с другой стороны, если ты внимательно относишься к тому, что тебе надо делать, если ты эту работу выполняешь честно, то, безусловно, с помощью этого тоже можно все улучшать. Голову надо включать. Надо постоянно искать, что можно сделать за те даже небольшие деньги, на которые мы с вами живем.
Рустэм Хамитов считает, что «нужно меньше заниматься политиканством, а больше заниматься производством».
- Нам нужно уходить от этих конфликтов, деления людей по партийной принадлежности или за кого он выступает, - посоветовал он. - Хватит этим заниматься. Нужно заниматься экономикой, производством. Это самое главное. Борьба за власть тоже обескровливает людей, иссушает, силы забирает. Абсолютно любой конфликт разрушителен.
По словам президента РБ, «еще три-четыре года назад Стерлибашевский район был одним из самых конфликтогенных».
- Вы все сами знаете, - сказал он. - Сейчас ситуация успокоилась и результаты стали другими, стали улучшаться. Люди начали нормально, спокойно работать. Искусственно создавали этот конфликт. Я приезжал сюда, меня окружали 10-15 человек и говорили: «Это плохо, это неправильно, это неверно». И что? От конфликтов ушли – ситуация выравнивается. Ни один конфликт до добра не доводил. Вы все люди опытные, знающие и учить я вас не хочу. Вам обязательно надо продолжать сохранять такую рабочую обстановку. Это очень важно.
Президент Башкирии также призвал уделять больше внимания проблемам здравоохранения, детской смертности, образования, профилактике преступности и разводов.
Евгений КОСТИЦЫН,
Радик ИШЕМГУЛОВ.