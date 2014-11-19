Рустэм Хамитов: «Нужно заниматься не политиканством, а производством»

- Мы подняли уровень минимальной заработной платы, кое-что из этого распространяется на сельхозпроизводителей, на наших аграриев. Но не все. Конечно, средняя заработная плата в 8, 9, 10 тысяч, как в некоторых районах, в Стерлибашевском районе чуть выше, это очень тяжело, - сетует он. - Люди нас не поймут, если мы не будем работать над заработной платой. Так что нам социальную сферу ни в коем случае нельзя забывать. Я понимаю, что, с одной стороны, все требует денег, но, с другой стороны, если ты внимательно относишься к тому, что тебе надо делать, если ты эту работу выполняешь честно, то, безусловно, с помощью этого тоже можно все улучшать. Голову надо включать. Надо постоянно искать, что можно сделать за те даже небольшие деньги, на которые мы с вами живем.