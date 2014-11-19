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По факту гибели 34-летнего зампрокурора Чишминского района началась проверка

19 ноября 2014, 03:35
В прокуратуре Башкирии обнародовали подробности гибели 34-летнего заместителя прокурора Чишминского района республики, случившейся в минувшую субботу. По данным надзорного ведомства, прокурор вместе с пятилетним сыном возвращался на автомобиле ВАЗ-21140 из Уфы в Чишмы. На трассе М-5 возле деревни Ирек в машину правоохранителя врезалось отечественное авто ВАЗ-21140, вылетевшее на встречную полосу. Отец погиб на месте, а ребенок сегодня находится в реанимации местной больницы.

В приемном покое клиники скончался и предполагаемый виновник страшной аварии. Уже установлено, что в момент столкновения водитель был пьян, и сел за руль не имея водительского удостоверения. Прав погибший мужчина лишился за то, что отказался проходить медицинское освидетельствование, будучи пойманным за управлением машиной в нетрезвом состоянии. Тем не менее, отсутствие документов не остановило пьяницу и в этот раз он посадил в машину еще и пьяную компанию. В ДТП серьезно пострадали еще трое человек – мужчина и две женщины, одна из которых оказалась беременной. Как утверждают в прокуратуре РБ, все находившиеся в салоне «веселого» авто употребляли алкоголь.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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