По факту гибели 34-летнего зампрокурора Чишминского района началась проверка

В приемном покое клиники скончался и предполагаемый виновник страшной аварии. Уже установлено, что в момент столкновения водитель был пьян, и сел за руль не имея водительского удостоверения. Прав погибший мужчина лишился за то, что отказался проходить медицинское освидетельствование, будучи пойманным за управлением машиной в нетрезвом состоянии. Тем не менее, отсутствие документов не остановило пьяницу и в этот раз он посадил в машину еще и пьяную компанию. В ДТП серьезно пострадали еще трое человек – мужчина и две женщины, одна из которых оказалась беременной. Как утверждают в прокуратуре РБ, все находившиеся в салоне «веселого» авто употребляли алкоголь.