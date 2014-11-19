Концертный зал «Башкортостан» откроется концертом Юрия Башмета

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» дебютировал 19 мая 1992 года на сцене Большого зала Московской консерватории, а через день, 21 мая, на сцене Парижского зала Playel. Создатель коллектива — выдающийся музыкант Юрий Башмет — пригласил в его состав талантливую молодежь: выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории.
За двадцать лет совместной работы музыканты ансамбля сыграли более 1400 концертов. Это около 2800 часов пребывания на сцене. Искусству «Солистов Москвы» рукоплескали ценители музыки в более 50 странах Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии. В самолетах и поездах они провели свыше 5000 часов, преодолев расстояние в 1400000 км, что равно 35 путешествиям вокруг Земли по экватору.
В репертуаре «Солистов Москвы» — свыше 300 шедевров мировой классики и редко звучащих произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. Ансамбль постоянно исполняет сочинения современных авторов: Канчели, Губайдулиной и других.
В 2007 г. в честь своего 15-летия «Солисты Москвы» совершили беспрецедентный тур по России, дав 42 концерта в 39 городах. Причем концерт во Владивостоке состоялся на подводной лодке, а в Североморске — на противолодочном крейсере «Петр Великий».
19 мая 2012 года, в 20-й день рождения «Солистов Москвы», на сцене Большого зала Московской консерватории прошел юбилейный концерт прославленного ансамбля. Всего было проведено более 80 концертов в 30 странах мира.
Мировая пресса отмечает ансамбль как один из лучших в этом жанре, называет его «голосом своей страны».
Юрий Башмет – один из немногих музыкантов, которых как будто сама судьба выбрала в качестве первооткрывателей новых горизонтов в искусстве: ведь именно он сделал альт одним из фаворитов современного исполнительства. Будучи студентом, получил вторую премию на международном конкурсе в Будапеште и первую – в Мюнхене. В консерваторию он поступил с плохим фабричным альтом за 90 рублей, и, опять же по случаю, смог приобрести за полцены инструмент, изготовленный мастером миланской школы Паоло Антонио Тестори в 1758 году.
Слушатели, решившие заказать билет на концерт Юрия Башмета в Уфе, смогут насладиться звучанием этого альта – музыкант не расстается с ним до сих пор. Юрий Башмет солировал с такими симфоническими оркестрами, как Berlin Symphony, Berlin Philharmonic, Bayrische Rundfunk, Wiener Philharmonic, Orchestra Radio France, Boston Symphony, New York Philharmonic, Chicago Symphony, San Francisco Symphony.
Кроме того, Юрий Башмет – первый музыкант за последние двести лет, которому позволили играть на альте Моцарта в доме композитора в Зальцбурге.
Генеральным партнером концерта «Солисты Москвы» в Уфе выступает ОАО «Башкомснаббанк» — один из самых известных региональных России. На протяжении всего времени своего существования банк уделяет особое внимание социальной деятельности.
Начало 19.00. Билеты от 1500-7000 рублей. Справки по телефону и заказ билетов 294-44-64, 298-50-05.