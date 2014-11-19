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Концертный зал «Башкортостан» откроется концертом Юрия Башмета

19 ноября 2014, 14:42
7 декабря Концертный зал «Башкортостан» открывается концертом Юрия Башмета и камерного оркестра «Солисты Москвы». В Уфе маэстро представит программу «Серенады». Зрители услышат серенады Антонина Дворжака, Макса Бруха, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского.

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» дебютировал 19 мая 1992 года на сцене Большого зала Московской консерватории, а через день, 21 мая, на сцене Парижского зала Playel. Создатель коллектива — выдающийся музыкант Юрий Башмет — пригласил в его состав талантливую молодежь: выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории.

За двадцать лет совместной работы музыканты ансамбля сыграли более 1400 концертов. Это около 2800 часов пребывания на сцене. Искусству «Солистов Москвы» рукоплескали ценители музыки в более 50 странах Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии. В самолетах и поездах они провели свыше 5000 часов, преодолев расстояние в 1400000 км, что равно 35 путешествиям вокруг Земли по экватору.

В репертуаре «Солистов Москвы» — свыше 300 шедевров мировой классики и редко звучащих произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. Ансамбль постоянно исполняет сочинения современных авторов: Канчели, Губайдулиной и других.

В 2007 г. в честь своего 15-летия «Солисты Москвы» совершили беспрецедентный тур по России, дав 42 концерта в 39 городах. Причем концерт во Владивостоке состоялся на подводной лодке, а в Североморске — на противолодочном крейсере «Петр Великий».

19 мая 2012 года, в 20-й день рождения «Солистов Москвы», на сцене Большого зала Московской консерватории прошел юбилейный концерт прославленного ансамбля. Всего было проведено более 80 концертов в 30 странах мира.

Мировая пресса отмечает ансамбль как один из лучших в этом жанре, называет его «голосом своей страны».

Юрий Башмет – один из немногих музыкантов, которых как будто сама судьба выбрала в качестве первооткрывателей новых горизонтов в искусстве: ведь именно он сделал альт одним из фаворитов современного исполнительства. Будучи студентом, получил вторую премию на международном конкурсе в Будапеште и первую – в Мюнхене. В консерваторию он поступил с плохим фабричным альтом за 90 рублей, и, опять же по случаю, смог приобрести за полцены инструмент, изготовленный мастером миланской школы Паоло Антонио Тестори в 1758 году.

Слушатели, решившие заказать билет на концерт Юрия Башмета в Уфе, смогут насладиться звучанием этого альта – музыкант не расстается с ним до сих пор. Юрий Башмет солировал с такими симфоническими оркестрами, как Berlin Symphony, Berlin Philharmonic, Bayrische Rundfunk, Wiener Philharmonic, Orchestra Radio France, Boston Symphony, New York Philharmonic, Chicago Symphony, San Francisco Symphony.

Кроме того, Юрий Башмет – первый музыкант за последние двести лет, которому позволили играть на альте Моцарта в доме композитора в Зальцбурге.

Генеральным партнером концерта «Солисты Москвы» в Уфе выступает ОАО «Башкомснаббанк» — один из самых известных региональных России. На протяжении всего времени своего существования банк уделяет особое внимание социальной деятельности.

Начало 19.00. Билеты от 1500-7000 рублей. Справки по телефону и заказ билетов 294-44-64, 298-50-05.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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