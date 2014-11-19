Концертный зал «Башкортостан» откроется концертом Юрия Башмета

Юрий Башмет – один из немногих музыкантов, которых как будто сама судьба выбрала в качестве первооткрывателей новых горизонтов в искусстве: ведь именно он сделал альт одним из фаворитов современного исполнительства. Будучи студентом, получил вторую премию на международном конкурсе в Будапеште и первую – в Мюнхене. В консерваторию он поступил с плохим фабричным альтом за 90 рублей, и, опять же по случаю, смог приобрести за полцены инструмент, изготовленный мастером миланской школы Паоло Антонио Тестори в 1758 году.