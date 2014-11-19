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«Гидравлика» избавится от излишков площадей

19 ноября 2014, 22:57
Уфимский завод «Гидравлика» завершил продажу части своей территории в центре Уфы. Предприятие в октябре выставило единым лотом на продажу участок земли в 5,2 тысячи квадратных метров, трехэтажную столовую на улице Бабушкина, 17/1, трансформаторную подстанцию, промышленный бассейн, дом охраны и еще несколько промышленных помещений, забор, ворота, 130-метровую теплотрассу и водопровод вблизи заводской столовой.

Единственным участником торгов стала компания «Лига». Завод предложил фирме выкупить имущество по стартовой цене в 82,7 млн рублей.

Между тем, предприятие 24 декабря планирует продать заводской склад в Нижегородке по адресу Рижская улица, 13, площадью в 3,6 тысяч квадратных метров и участок в 8,7 тысяч «квадратов» под ним. Торговаться начнут с 15,2 млн рублей.

ОАО «УАП «Гидравлика» входит в состав холдинга «Авиационное оборудование» госкорпорации «Ростех», и специализируется на разработке и изготовлении продукции авиационного и ракетно-космического назначения.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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