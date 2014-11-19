«Гидравлика» избавится от излишков площадей

Единственным участником торгов стала компания «Лига». Завод предложил фирме выкупить имущество по стартовой цене в 82,7 млн рублей.
Между тем, предприятие 24 декабря планирует продать заводской склад в Нижегородке по адресу Рижская улица, 13, площадью в 3,6 тысяч квадратных метров и участок в 8,7 тысяч «квадратов» под ним. Торговаться начнут с 15,2 млн рублей.
ОАО «УАП «Гидравлика» входит в состав холдинга «Авиационное оборудование» госкорпорации «Ростех», и специализируется на разработке и изготовлении продукции авиационного и ракетно-космического назначения.
Дмитрий КОЛПАКОВ.