Житель Уфы разглядел на граффити рекламу и непристойности

Уфимец обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение федерального закона «О рекламе». Горожанину пришлось не по вкусу огромное граффити на здании по улице Менделеева, 116, появившееся в рамках проекта «Город творчества». По его мнению, изображение на фасаде танцующей девушки в башкирском национальный костюме носит непристойный характер, поскольку у нее оголены колени.