Житель Уфы разглядел на граффити рекламу и непристойности

Кроме того, в рисунке обратившийся углядел рекламу: логотип компании «Уфанет», являющейся организатором проекта, и салона красок. Прокуратура передала обращение неравнодушного гражданина в региональное управление ФАС. Антимонопольщикам предстоит определить, является ли жалоба правомерной. Стало известно, что решать судьбу рисунка будет экспертный совет по рекламе, который должен собраться до конца года.
Напомним, что арт-объект, созданный уфимскими художниками Артуром Нурадиновым, Викторией Антоновой и Тимуром Уразметовым, появился на стене с благословения уфимской мэрии, эскиз рисунка был также согласован с городской администрацией.