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Житель Уфы разглядел на граффити рекламу и непристойности

18 ноября 2014, 17:24
Уфимец обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение федерального закона «О рекламе». Горожанину пришлось не по вкусу огромное граффити на здании по улице Менделеева, 116, появившееся в рамках проекта «Город творчества». По его мнению, изображение на фасаде танцующей девушки в башкирском национальный костюме носит непристойный характер, поскольку у нее оголены колени.

Кроме того, в рисунке обратившийся углядел рекламу: логотип компании «Уфанет», являющейся организатором проекта, и салона красок. Прокуратура передала обращение неравнодушного гражданина в региональное управление ФАС. Антимонопольщикам предстоит определить, является ли жалоба правомерной. Стало известно, что решать судьбу рисунка будет экспертный совет по рекламе, который должен собраться до конца года.

Напомним, что арт-объект, созданный уфимскими художниками Артуром Нурадиновым, Викторией Антоновой и Тимуром Уразметовым, появился на стене с благословения уфимской мэрии, эскиз рисунка был также согласован с городской администрацией.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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