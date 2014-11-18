В Уфе актеры «Молодежки» признались, что роман у них только на экране

– У нас в преддверие сезона тур по городам России, но приезд в Уфе – это уже традиция, - рассказал Иван Мулин. – Одна из причин, по которой мы оказались у вас – это, конечно же, «Салават Юлаев». Я был здесь год назад и точно знаю, что к хоккею у вас отношение особенное.