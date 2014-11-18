В Уфе актеры «Молодежки» признались, что роман у них только на экране

У зазевавшейся пары, приглашенной на праздник, кто-то утянул билеты. Позже у входа в зал обнаружились и сами воришки: двое смущенных мальчишек, явно по уши влюбленных в хоккей. В итоге на премьеру попали все, кто пришел в кинотеатр, и с замиранием сердца смотрели на экран.
После увиденного всех волновало, что же будет с вратарем, в которого на последней минуте серии попала шайба?
– Он не умер, доктор команды Василий Геннадьевич или попросту ВасГен всех спасет! – не выдержав напора юных фанатов, раскрыл секрет актер.
В зале вздохнули с облегчением.
– Стоит ли детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься такими серьезными видами спорта, как хоккей? - поинтересовалась одна из девушек.
– Я думаю, все зависит от желания, - ответил Иван Мулин. Это волевой поступок, и на него нужно отважиться. У нас этот вопрос в сериале поднимается. В одной из серий нового сезона появится слеш-хоккеист.
Популярность «Молодежки» среди малышни и подростков показательна: все-таки у нас не так много качественных и интересных фильмов и телепередач для детей. Вот и юный зритель Арсений выразил пожелание, чтобы в сериале играли не только взрослые актеры, но и дети-спортсмены. Актеры обещали поделиться этой идеей со сценаристами, а позже наградили юного зрителя подарком за лучший вопрос.
– Вот Ваня – настоящий российский мужик! – заявил мальчишка, получая из рук кумира подарок.
Решение привести «Молодежку» в столицу Башкирии неслучайно. Уфа давно претендует на звание одной из хоккейных столиц России. За «Салават Юлаев» здесь болеют все от мала до велика. Поэтому сериал на тему хоккея, любви и настоящей мужской дружбы не мог не найти отклика в сердцах местной молодежи.
– У нас в преддверие сезона тур по городам России, но приезд в Уфе – это уже традиция, - рассказал Иван Мулин. – Одна из причин, по которой мы оказались у вас – это, конечно же, «Салават Юлаев». Я был здесь год назад и точно знаю, что к хоккею у вас отношение особенное.
Москвичку Марию Пирогову, которая в первый раз оказалась в столице Башкирии, город покорил своим масштабом.
– В Москве очень узко и тесно, а в Уфе много простора, - поделилась впечатлениями актриса.
Актеры не случайно приехали вместе: Иван, исполняющий роль игрока команды «Медведи» под номер 17 Антона Антипова, крутит роман с героиней Марии - Ольгой Беловой. Потому уфимцев интересовало, пробежала ли между актерами во время съемок искра. Исполнители пояснили, что производственного романа меж ними нет, но есть дружба и уважение.
Еще зрители спрашивали, не применял ли исполнитель роли тренера Денис Никифоров на съемочной площадке навыки, полученные во время съемок в фильме «Бой с тенью», и что же ждет героев «Молодежки» дальше.
Актеры не стали скрывать, что тренировки отнимают столько сил, что времени на другие виды спорта не остается, но Денис Никифоров во время перерывов все-таки показал пару приемов – «двоечку» и «пятерочку». Раскрывать сюжет новых серий они не имеют права по контракту, но могут сообщить: сценарий поразил их самих.
Страха конкуренции с «Физруком», который идет в это же время по другому каналу, у актеров нет.
– Кто любит «Молодежку» - смотрит «Молодежку», а кто «Физрука» - посмотрит «Физрука», а потом… «Молодежку» в записи, - хитро улыбнулся Иван.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.