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В комедии «Скандал» уфимцы увидят закулисную жизнь популярных артистов

18 ноября 2014, 15:13
15 декабря в Конгресс-холле уфимцы увидят закулисную комедию «Скандал». Кто они — эти недоступные небожители, эти артисты — эльфы нашей зрительской души?! Неужели они, как мы, зрители, так же живут: дышат, спят, питаются? Неужели они влюбляются, как и обычные люди? О, сколько судеб погублено этим светом гримерок, запахом кулис! Да… Артисты — люди, но с совершенно испорченной психикой!

В кулуарах французского модного театра его художественный руководитель Эрве Монтень (Дмитрий Назаров) готовит новую премьеру о жизни Наполеона и его любви к Жозефине де Богарне. Все в порядке, но только…нет главной героини! И на роль приглашается бывшая жена — звезда Габриэль Тристан (Анна Терехова). И началось!.. В круговерть ситуаций попадает и директор театра Робер Гиз (Константин Богданов) и его жена Николь (Ольга Васильева) и новый муж Габриэль — Жан Байар (Сергей Колесников)… И происходит скандал, который для славы намного больше, чем успех!

Билеты на спектакль «Скандал» в Уфе: от 1300 до 3200 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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