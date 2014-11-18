Толпеко нам поможет. «Салават Юлаев» отнял три очка у «Барыса»

«Барыс» в столице Башкирии. Магнитка, «Ак Барс» и «Авангард» в гостях. Такое вот окончание осени. Встреча с «Автомобилистом» в Екатеринбурге перед Казанью – тоже не подарок. Эта уральская команда за плей-офф борется. Кстати, есть опасения, что Уфа после ноябрьской серии тоже попадет в список тех, кто будет сражаться за попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Такая вот ситуация.