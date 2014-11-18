Толпеко нам поможет. «Салават Юлаев» отнял три очка у «Барыса»

«Барыс» в столице Башкирии. Магнитка, «Ак Барс» и «Авангард» в гостях. Такое вот окончание осени. Встреча с «Автомобилистом» в Екатеринбурге перед Казанью – тоже не подарок. Эта уральская команда за плей-офф борется. Кстати, есть опасения, что Уфа после ноябрьской серии тоже попадет в список тех, кто будет сражаться за попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Такая вот ситуация.
Итак, «Барыс» из Астаны. Злой, эмоциональный и востребованный тренер Андрей Назаров, сильный состав, классные легионеры. Простой победы над такой командой ожидать – признак наивности.
У «Салавата Юлаева» на скамейке все те же тренеры. Не убрали Владимира Юрзинова-младшего с поста, информация об его увольнении оказалась слегка преувеличенной.
Первый период прошел без большого количества опасных моментов. Бросали обе команды, но вратари справились. Счет 0:0 продержался до перерыва. Прямо как в матче с ЦСКА. Но это не пугало. Все-таки «юлаевцы» действовали лучше, чем в Москве. Опять старались, опять бегали и мешались. Уже лучше, чем ничего.
Обе команды получили в первом периоде по одному большинству и не реализовали их. У «юлаевцев» удалился Денис Толпеко. Интересно, он в этом матче одним штрафом ограничится?
В начале второго периода Уфа прибавила, имела реальнейшие шансы забросить, но опять подвела реализация. А потом удаление получил «юлаевец» Кирилл Кольцов. В меньшинстве выстоять удалось. В одном из моментов «Барыс» сыграл милосердно, явный момент не реализовал. Спасибо Казахстану за это.
Тут же еще одно удаление. Александр Панков на две минуты. И как выигрывать у Астаны при такой дисциплине? Никак или с большим трудом.
Гости выиграли вбрасывание в большинстве, Майк Ландин бросил от синей линии и попал. Владимир Сохатский попытался отбить локтем, но спасти не смог, 0:1.
Почти тут же астанинцы дали спокойно проехать по своей зоне и бросить Денису Толпеко. Он очень точно поразил ближнюю девятку, 1:1. Не видать голкиперу Яну Лацо сухаря.
Пошел обмен атаками. Попал в штангу нападающий гостей Юлиан Попович. Не использовали свой момент «юлаевцы». Тут же – большинство у хозяев. Реализовывали его зеленые плохо, но потом Кирилл Кольцов получил передачу от Толпеко, пошел вперед в зоне соперника по левому флангу и кистевым броском поразил ближний угол. Уже девятая шайба защитника и 29-е очко в сезоне. 2:1.
Денис Толпеко тоже молодец, второе очко в матче заработал. Но всё равно нельзя второй раз удаляться, уважаемый. Очень прошу.
Но второй раз в матче удалился не Денис, а другой автор шайбы в ворота «Барыса» - лучший бомбардир «юлаевцев» Кирилл Кольцов. Оставшийся неприкрытым на пятаке Найджел Доус, падая на одно колено, счет сравнял, 2:2. Гости реализовали большинство.
До второго перерыва хозяева могли еще раз выйти вперед, но опаснейший момент не был реализован. Не хватает мастерства у игроков «Салавата Юлаева». Нужно зеленых в «Агидель» отправлять на повышение квалификации – там Анна Козловских научит не только положенный на лед щиток вратаря перекидывать, но и попадать в девятку в одно касание.
Третий период «юлаевцы» начали в большинстве. Найджел Доус сидел 36 секунд во втором периоде и продолжил сидеть после перерыва. Две минуты легионер отбыл до конца. Не смогли хозяева выйти вперед в этом большинстве.
А вот «Барыс» удаление Антти Пильстрема реализовал. Опять Доус остался неприкрытым на пятаке и точно бросил, 2:3. Обидно за Владимира Сохатского, который до этого пару раз спас свою команду. Не помогли ему защитники.
«Юлаевцы» во второй раз в этой игре смогли быстро сравнять счет. На этот раз свой момент реализовал Дмитрий Макаров. Точно бросил над щитком вратаря в одно касание, 3:3. Его в «Агидель» отправлять не нужно.
Далее – большинство пять на четыре у хозяев. И опять нет реализации. На что надеяться - на третье очко Толпеко? На второй гол Кольцова? Кто порадует 6100 уфимцев, потратившихся на абонементы и билеты?
Героем стал Алексей Кайгородов. Он забросил во время затяжной атаки «Салавата Юлаева» за 31 секунду до конца. Остался неприкрытым и бросил вратарю «Барыса» между щитков, 4:3. Кирилл Кольцов участвовал в этой комбинации – у него результативная передача.
Андрей Назаров взял тайм-аут и снял вратаря. Но это закончилось лишь взятием пустых ворот в исполнении Теему Хартикайнена. Финн бросил из своей зоны и попал, 5:3. Победа. Все молодцы, особенно результативные хулиганы Толпеко и Кольцов.
Следующий матч «Салавата Юлаева» - дерби против «Металлурга» в Магнитогорске 22 ноября, в ближайшую субботу. Эх, поехать бы туда…
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru