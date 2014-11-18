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Рабочему судоремонтного завода оторвало руку и ногу из-за невнимательности коллеги

18 ноября 2014, 22:38
Во вторник на территории судоремонтного завода в уфимском Затоне произошла трагедия: 27-летнему ремонтному рабочему оторвало левые руку и ногу из-за срабатывания приводного лебедочного механизма. Конечности парня буквально отрезало стальным канатом, его доставили в больницу и сейчас его жизнь вне опасности.

Манипуляции, которые производили в этот день ремонтники, по словам гендиректора «Башкирского речного пароходства» Павла Юрченко, обычная рутинная операция по технологическому обслуживанию слипа – наклонных рельсов для подъема судна из воды на стапель, или наоборот. Накануне поднимали на зимний ремонт судно, трос на одной из десяти лебедок соскочил, и ремонтная бригада из пяти человек укладывала канат на место. Однако по какой-то причине сработал механизм.

- Для этого необходимо с пульта управления слипом, по команде бригадира, толчками включать лебедку, пока рабочие придерживают в натяжении свободную ветвь. Операцию проделывают, как минимум, пару раз в месяц - рядовая процедура. Слип так работает с 1956 года и таких конструкций по стране тысячи, - рассказал «МКС» г-н Юрченко. - Что заставило оператора на пульте включить лебедку без команды, не может сказать и он сам.

Пострадавший парень работает на заводе с апреля. Оператор пульта – 55 лет, и на заводе он трудится два года. В судоходной компании пообещали помочь раненному.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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