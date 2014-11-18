Рабочему судоремонтного завода оторвало руку и ногу из-за невнимательности коллеги

- Для этого необходимо с пульта управления слипом, по команде бригадира, толчками включать лебедку, пока рабочие придерживают в натяжении свободную ветвь. Операцию проделывают, как минимум, пару раз в месяц - рядовая процедура. Слип так работает с 1956 года и таких конструкций по стране тысячи, - рассказал «МКС» г-н Юрченко. - Что заставило оператора на пульте включить лебедку без команды, не может сказать и он сам.