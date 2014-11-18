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Два рецидивиста избили и ограбили жителя Башкирии из-за женщины

18 ноября 2014, 17:17
Житель Благовещенска стал жертвой разбойного нападения. Мужчина, проживающий в коммуналке, опрометчиво забыл закрыть дверь своей комнаты. Неожиданно к нему ворвались двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Один из незваных гостей ударил хозяина по голове табуретом, а второй принялся избивать его. Мужчина потерял сознания, а когда очнулся, увидел, что напавшие покидают его квартиру, прихватив ценные вещи.

Он попытался оказать сопротивление, но злоумышленники приставили к его горлу нож и запретили сообщать о случившемся. Воткнув своей жертве на прощание нож в бедро, преступники унесли телевизор, два DVD-плеера, дубленку и 2500 рублей.

На следующий день испуганный мужчина все-таки решил обратиться в полицию. Подозреваемых задержали. Выяснилось, что у обоих уже имеются судимости. Преступники сообщили полиции, что пойти на крайние меры их вынудила необходимость. Один из напавших является хозяином соседней комнаты в злополучной коммуналке. Свое жилье он сдает женщине. Недавно жиличка пожаловать на неадекватного соседа и просила приехать и разобраться с обидчиком. Пьяный владелец с приятелем отправились на разборку. Наказав оскорбившего даму соседа, они решили забрать его вещи. К моменту задержания похищенную сумму злоумышленники уже успели потратить.

В отношении разбойников завели уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы. Однако мужчины продолжают настаивать, что всего лишь заступились за женщину.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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