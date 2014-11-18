Два рецидивиста избили и ограбили жителя Башкирии из-за женщины

На следующий день испуганный мужчина все-таки решил обратиться в полицию. Подозреваемых задержали. Выяснилось, что у обоих уже имеются судимости. Преступники сообщили полиции, что пойти на крайние меры их вынудила необходимость. Один из напавших является хозяином соседней комнаты в злополучной коммуналке. Свое жилье он сдает женщине. Недавно жиличка пожаловать на неадекватного соседа и просила приехать и разобраться с обидчиком. Пьяный владелец с приятелем отправились на разборку. Наказав оскорбившего даму соседа, они решили забрать его вещи. К моменту задержания похищенную сумму злоумышленники уже успели потратить.