Два рецидивиста избили и ограбили жителя Башкирии из-за женщины

Он попытался оказать сопротивление, но злоумышленники приставили к его горлу нож и запретили сообщать о случившемся. Воткнув своей жертве на прощание нож в бедро, преступники унесли телевизор, два DVD-плеера, дубленку и 2500 рублей.
На следующий день испуганный мужчина все-таки решил обратиться в полицию. Подозреваемых задержали. Выяснилось, что у обоих уже имеются судимости. Преступники сообщили полиции, что пойти на крайние меры их вынудила необходимость. Один из напавших является хозяином соседней комнаты в злополучной коммуналке. Свое жилье он сдает женщине. Недавно жиличка пожаловать на неадекватного соседа и просила приехать и разобраться с обидчиком. Пьяный владелец с приятелем отправились на разборку. Наказав оскорбившего даму соседа, они решили забрать его вещи. К моменту задержания похищенную сумму злоумышленники уже успели потратить.
В отношении разбойников завели уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы. Однако мужчины продолжают настаивать, что всего лишь заступились за женщину.