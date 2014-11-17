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В Уфе мужчина разоружил злоумышленников, пугавших прохожих пистолетом

18 ноября 2014, 00:32
30-летний Александр Шебухов сумел уложить и сдать сотрудникам полиции двух вооруженных пневматическим пистолетом грабителей, пытавшихся отнять у него деньги. Нетрезвых бандитов уфимец встретил возле детского сада, куда утром отвел сына. Парни сначала попросили у него закурить, а потом, достав оружие, потребовали вывернуть карманы.

Такой поворот беседы не понравился Александру, и он, выбив у налетчиков пистолет, уложил обоих на землю. Затем сам решил отвести злоумышленников в отдел полиции. Молодые люди после такого отпора уже не сопротивлялись, и шли под конвоем несостоявшейся жертвы. Троих подозрительных людей с оружием встретил инспектор ДПС. Он и вызвал на место происшествия опергруппу.

- Молодые люди ранее не судимы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Вину свою они не признают, - говорит начальник отдела полиции №7 Управления МВД России по Уфе Андрей Ширшов.

У задержанных своя версия случившегося. Во всей этой ситуации они сами активно пытаются выступить в роли жертв, а пневматический пистолет, которым угрожали прохожим, якобы принадлежит Александру.

Сам герой таковым себя не считает. Мужчина старается быть примером для своего сына.

- Если бы я убежал, то потом как бы стал смотреть в глаза сыну? – говорит Александр. - Надо с детства воспитывать молодое поколение, что необходимо защищать себя и своих близких и не важно, сколько людей перед тобой.

Руководство отдела полиции №7 Советского района столицы Башкирии выразило признательность храброму уфимцу. Сегодня решается вопрос о поощрении Александра Шебухова за задержание подозреваемых и содействии полиции.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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