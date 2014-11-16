Время собирать камни. Глава госкомтранса РБ приблизил сдачу международного терминала уфимского аэропорта

По данным минтруда, сегодня 80 процентов вакансий – это рабочие специальности, но с другой стороны, 80 процентов соискателей имеют гуманитарные профессии. В ведомстве считают, что это дисбаланс. Профессия же каменщика – в первых строчках востребованных специалистов: только в этом году на биржи труда Башкирии поступили 10 тысяч заявок, спрос в 115 раз превысил предложение. По словам строителей, сейчас в отрасли много молодых специалистов, средняя зарплата у которых - 20-25 тысяч рублей, но все равно рабочих рук не хватает.