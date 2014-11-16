Время собирать камни. Глава госкомтранса РБ приблизил сдачу международного терминала уфимского аэропорта

Напомним, это уже третий этап акции, в рамках которой чиновники на несколько часов меняют костюмы на рабочие спецовки. Ранее министр труда и соцзащиты населения Ленара Иванова становилась штукатуром-маляром, а глава минспорта Андрей Иванюта – токарем. На втором этапе профессию меняли экс-глава минлесхоза Ражап Набиуллин, ставший плотником, и глава агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов, поработавший оператором на нефтеперерабатывающем заводе. Не так давно глава башкирского минздрава Анвар Бакиров провел сложнейшую операцию по экстирпации пищевода.
Рабочей площадкой главы регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству стал возводимый терминал международных рейсов уфимского аэропорта. Перед тем, как начать кладку, Ильяс Муниров переоделся в спецовку и получил инструкции, как нужно вести себя на стройке.
- Любые работы в строительстве считаются опасными, и каждый должен пройти обучение, - заметил чиновник, расписываясь в мастерском журнале. - Вчера, например, я нашел удостоверение члена аттестационной комиссии по безопасной эксплуатации кранов.
Получив в руки мастерок, Ильяс Муниров назвал правила кладки и после одобрения наставника - каменщика пятого разряда Венера Магадеева - притупил к делу.
- Когда учились на архитектурно-строительном факультете на инженера-строителя, нужно было пройти курс молодого бойца на стройке, - предался воспоминаниям Ильяс Яхиевич, подбивая мастерком очередной кирпич. - Мы попутно получили практику и навыки каменщика, хотя по этой специальности я не работал. Сегодня эти умения очень кстати.
По словам г-н Мунирова, на студенческой практике он был мастером-прорабом.
- В 1995 году я трудился в Сипайлово на строительстве пожарного депо. Однажды раствор поступил, когда рабочие уже ушли. У меня остались два подсобника, и пришлось выработать его самому, возводя стену, - не без гордости рассказал он.
В минтруда напомнили, что в этом году поменяли формат акции: чиновники не просто меняют профессию, а вспоминают свою первую работу и демонстрируют навыки начального этапа своей трудовой карьеры. Вот и главу «транспортного» ведомства Башкирии акция заставила «проанализировать жизненный путь». К месту смены профессии Ильяс Муниров явился с целой пачкой аттестатов и удостоверений - всеми документами, какие накопились у него за 23 года трудового пути.
- Вчера я достал все бумаги и посмотрел, кем и где работал все эти годы, - рассказал Ильяс Муниров, ранее возглавлявший управление капстроительства уфимской мэрии. - И понял, что каждый объект, построенный в Уфе в постсоветское время, «прошел» через мои руки. А за четыре последних года я знаю всю историю сети республиканских дорог – это созидание, труд, силы: можно целую книгу написать.
Ильяс Муниров признается, что каждый день видит, что от его труда многое зависит, а его работа приносит людям пользу.
- Многие ругают дорожников, но вы не представляете, какой это огромный труд: в год мы ремонтируем больше тысячи километров, - отмечает он. - Но весь недоремонт постперестроечного времени наверстать сложно. Тем не менее люди хвалят нашу работу.
Навыки, полученные на краткосрочных курсах каменщика в 121-м строительном училище, г-н Муниров назвал «неоценимым жизненным опытом».
- Если я буду что-то строить, то сделаю все от и до своими руками, включая электрику и сантехнику, - уверяет он. - В жизни пригождаются любые полезные знания. Если человек научится что-то делать, он сможет и хозяйство вести, и жизнь прожить. Любое действие связано с семьей и хозяйством, я знаю это, так как родился в деревне.
Глава госкомтранса выразил сожаление, что сегодня в школах урезают часы на уроки труда.
- Я из педагогической семьи, у моих родителей на двоих стаж 97 лет, они детей воспитывали по Василию Сухомлинскому, который говорил, что только трудовое воспитание дает стране качественных граждан-тружеников. Сегодняшний расцвет Китая показывает правильность этих выводов.
В дорожной и строительной отрасли Башкирии сегодня работает 80 тысяч человек. В то же время предложение федеральных законодателей завозить в Россию рабочую силу из Китая для отраслей, где дефицит рабочих рук, чиновник посчитал вынужденной мерой.
- Экономику нужно как-то поднимать, а людей мы и так нанимаем из среднеазиатских республик - от этого никуда не денешься, - замечает чиновник.
По данным минтруда, сегодня 80 процентов вакансий – это рабочие специальности, но с другой стороны, 80 процентов соискателей имеют гуманитарные профессии. В ведомстве считают, что это дисбаланс. Профессия же каменщика – в первых строчках востребованных специалистов: только в этом году на биржи труда Башкирии поступили 10 тысяч заявок, спрос в 115 раз превысил предложение. По словам строителей, сейчас в отрасли много молодых специалистов, средняя зарплата у которых - 20-25 тысяч рублей, но все равно рабочих рук не хватает.
Сам Ильяс Яхиевич доказал, что за столько лет руководящих должностей не потерял рабочую квалификацию: принимая работу у председателя госкомтранса, каменщик Венер Магадеев оценил ее «на отлично».
Расправившись с кирпичной стеной, глава комитета прогулялся по строящемуся терминалу. Муниров отметил, что строительство нового корпуса аэровокзала на прежнем месте, а не на другом конце поля «было самым оптимальным решением».
- Возводить международный терминал заново дешевле именно здесь, чтобы не протягивать дорогостоящие коммуникации, - пояснил чиновник. - А после саммитов строительство терминала продолжат и доведут до здания отправления внутренних рейсов.
Ильяс Яхиевич хорошо помнит, как строился международный терминал в 2005 году.
- Тогда могли принимать лишь двести пассажиров в час, а два самолета не могли обслужить единовременно. После реконструкции терминал сможет обслуживать 800 пассажиров в час.
Глава комитета заметил, что сделано уже многое.
- Построена новая полоса, рулежные дорожки и перрон по самым последним технологиям, смонтировано периметровое ограждение, на въезде в аэропорт возводится автостоянка на триста машин, а весной откроется еще одна - на триста машин, - перечисляет он.
Строители показали чиновнику телетрапы, смонтированные в новом терминале: два из них установлены одной связкой.
- Теперь пассажиров можно будет высаживать одновременно из двух выходов самолета, - пояснил г-н Муниров.
Как рассказал главный инженер компании «ПСК» Евгений Тракс, отделочные работы завершены на 12 из 16 тысяч «квадратов» площади терминала, закончен монтаж инженерных сетей, готовы почти все помещения. Строители оценивают готовность аэровокзала на 90 процентов. В первом квартале 2015 года терминал уже примет первых пассажиров - все работы должны завершиться к февралю.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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