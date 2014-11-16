В Нефтекамске запретили ставить на тротуарах уличные холодильники

Ведущий специалист отдела торговли и предпринимательства нефтекамской администрации Альфия Шаймухаметова сообщила каналу «Next-TV», что у предпринимателей был месяц, чтобы очистить тротуары от холодильников, а сейчас муниципалитет начал штрафовать коммерсантов за неподчинение новым требованиям.
- В соответствии с административным кодексом РБ им грозит штраф – для физических лиц до 3 тысяч рублей, для должностных – до 15 тысяч, для юрлиц – до 100 тысяч рублей, - пояснила г-жа Шаймухаметова.
Дмитрий КОЛПАКОВ.