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В Нефтекамске запретили ставить на тротуарах уличные холодильники

16 ноября 2014, 20:33
Власти Нефтекамска начали зачищать тротуары от игровых автоматов и торговых холодильников. Недавно местный горсовет скорректировал муниципальные правила благоустройства, согласно которым теперь вокруг павильонов, киосков, кафе и магазинов нельзя устанавливать уличные рефрижераторы и вендинговые автоматы.

Ведущий специалист отдела торговли и предпринимательства нефтекамской администрации Альфия Шаймухаметова сообщила каналу «Next-TV», что у предпринимателей был месяц, чтобы очистить тротуары от холодильников, а сейчас муниципалитет начал штрафовать коммерсантов за неподчинение новым требованиям.

- В соответствии с административным кодексом РБ им грозит штраф – для физических лиц до 3 тысяч рублей, для должностных – до 15 тысяч, для юрлиц – до 100 тысяч рублей, - пояснила г-жа Шаймухаметова.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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