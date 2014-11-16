В честь Зии Нуриева назовут сквер в Уфе

Оргкомитет юбилея возглавил руководитель президентской администрации Сергей Молчанов. Так, на март запланирован концерт в честь памяти советского руководителя республики. Школе села Верхнелачентау Бирского района и одному из скверов в Уфе дадут имя политика. А в рамках классных часов школ Бирского, Бураевского и Кигинского районов расскажут о жизни и работе первого секретаря обкома КПСС Башкирии.
В будущем сквере Нуриева установят мемориальную доску, а издательство «Китап» переиздаст мемуары, в которых Нуриев описывал свои встречи со многими иностранными главами государств.
Зия Нуриев получил пост главы республиканского обкома КПСС в 1957 году, до этого пять лет проработав вторым секретарем. Нуриев руководил Башкирией до 1969 года и позже ушел «на повышение», заняв должность всесоюзного министра заготовок. В 1973 году Нуриев стал заместителем председателя совета министров СССР и главой комиссии президиума совета министров по вопросам агропромышленного комплекса, где проработал 12 лет до ухода на пенсию в 1985 году. И до 1988 года работал государственным советником совета министров СССР. Скончался экс-руководитель региона 19 октября 2012 года в Москве на 97-м году. В 2013 году московское землячество обратилось к властям Башкирии с просьбой установить в Уфе мемориал или присвоить одной из улиц имя партийного начальника.
Дмитрий КОЛПАКОВ.