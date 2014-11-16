В честь Зии Нуриева назовут сквер в Уфе

Зия Нуриев получил пост главы республиканского обкома КПСС в 1957 году, до этого пять лет проработав вторым секретарем. Нуриев руководил Башкирией до 1969 года и позже ушел «на повышение», заняв должность всесоюзного министра заготовок. В 1973 году Нуриев стал заместителем председателя совета министров СССР и главой комиссии президиума совета министров по вопросам агропромышленного комплекса, где проработал 12 лет до ухода на пенсию в 1985 году. И до 1988 года работал государственным советником совета министров СССР. Скончался экс-руководитель региона 19 октября 2012 года в Москве на 97-м году. В 2013 году московское землячество обратилось к властям Башкирии с просьбой установить в Уфе мемориал или присвоить одной из улиц имя партийного начальника.