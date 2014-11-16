Рустэм Хамитов: «Башкирский продукт – значит качественный»

- С другой стороны, есть интересные примеры экспорта наших сельхозтрадиций в совершенно неприспособленные для этого регионы и страны, - напомнил он. - И результаты есть, очень даже неплохие. Прежде всего, наши пчеловоды отличились. Отправили в Якутию 20 пчелосемей. В этом году уже получили четыре фляги высококачественного меда. С Монголией работаем на протяжении последних шести лет. Недавно туда уехали четыре фуры, 800 пчелосемей. Выяснилось, что наши пчелы более продуктивные, чем монгольские. В Белогорском районе Крыма решили возродить производство кумыса. В 50-60-е годы прошлого века в крымских санаториях активно развивалось кумысолечение. Лошади там были наши, башкирские. Традиции за время вынужденной разлуки с Россией на полуострове были утрачены, но сейчас возрождаются. Этим летом мы отправили туда партию племенных жеребцов, специально отбирали их в племхозяйствах. Так что скоро табуны там будут восстановлены, и отдыхающие в Крыму смогут оценить качество лечебного напитка. С другой стороны, в Кушнаренковском районе сейчас развивается виноградарство. Это самая северная точка России, где выращивается виноград. На 51 гектаре растут и плодоносят 5 сортов, выведенных нашими селекционерами.