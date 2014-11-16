Роль звезд рок-н-ролла уфимским журналистам и бизнесменам пришлась впору

– Я волновалась не за мужа, а за звук. То ли звукорежиссер подкачал, то ли оборудование плохо настроили, но балансировка была слабая. Иногда плохой звук может испортить впечатление от самого профессионального солиста. Я специально встала подальше от колонок, чтобы все хорошо расслышать. Все были крутые! Ребята из The Donuts - молодцы, вели себя по-джентльменски, давали новичкам поле для действия, помогли стать заметными на сцене, подстраивались под них, хотя, разумеется, уровень у профи и любителей разный. Но, может быть, в этом и суть игры в команде, когда все работают на результат.