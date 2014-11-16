Роль звезд рок-н-ролла уфимским журналистам и бизнесменам пришлась впору

«Чувствовала себя не королевой, а бойцом»
На этот раз роли рок-н-рольных звезд примерили на себя топ-менеджеры крупных уфимских компаний: электронщик Дмитрий Данилевич, финансист Вадим Болтыров, проектировщик Егор Тесалов, главная пиарщица группы ШОС БРИКС Екатерина Телина и главред «Башинформа» Шамиль Валеев. Подстраховывали любителей зубры рок-сцены - группа The Donuts.
Единственная дама в великолепной пятерке призналась, что в семье к ее участию в проекте отнеслись критически.
- В первую очередь не верил в мои способности супруг, - смеется Екатерина. - Моя семья привыкла, что я постоянно во что-то ввязываюсь, но сомневалась, потяну ли я рок-формат, ведь музыкальное образование у меня классическое - я окончила институт искусств.
Зато на службе к инициативе работницы отнеслись с воодушевлением.
- Я не могла не сообщить своему начальству о том, что собираюсь участвовать в рок-проекте, ведь являюсь лицом компании. Руководство у нас демократичное, привыкло, что я постоянно в чем-то участвую, поэтому отнеслось к идее прекрасно, с пониманием, что такое творчество. Мне сказали: «Давай, Катюша!».
Екатерина репетировала с музыкантами в будни после восьми вечера и по выходным. Выбрала два композиции вполне девичьей группы The Pretty Reckless и одну Aerosmith. А для выступления пиарщице саммитов пришлось покупать костюм – кожаные штаны и корсет. Смотрелась в них глава департамента и мама двоих детей потрясающе.
– Организаторы концерта поставили нас в определенные рамки, – рассказала новоявленная рок-дива. – Разумеется, в обычной жизни я так не хожу, и таких вещей меня в гардеробе нет. Женский рок-стиль – это либо какое-то рваное тряпье, что эстетически претит моему вкусу, либо рок-гламур. Я выбрала второе. Главное, что в этом наряде я чувствовала себя комфортно: корсет не жал.
- На рекламных плакатах выглядите настоящей королевой! – не удержались мы от комплимента.
– Меня часто называют госпожой или королевой, но эти слова ко мне никакого отношения не имеют, - скромничает Екатерина Телина. - На мой взгляд, нужно иметь очень завышенную самооценку, чтобы чувствовать себя столь важной персоной. Для меня корона – не предмет гордости, а большая ответственность. Ребята, с которыми мы вместе выступали, молодцы. Я не чувствовала себя особенной из-за того, что я женщина. Можно сказать, что я была не королевой, а бойцом, которому нужно выиграть бой. Либо можешь, либо нет. Это честнее, чем поблажки.
– Как по-вашему, вечер удался?
– Об этом судить не мне, а зрителям. Для меня главное, что перед выходом на сцену удалось взять себя в руки и исполнить все громким голосом, буквально прокричать, я ведь в жизни не ору. Все, что смогла сделать при наличии волнения, я сделала. В зале были коллеги, знакомые из правительства. Для меня важны горящие глаза зрителей. Публика была настроена очень благожелательно, поддерживала нас аплодисментами и криками, а потом вышла на сцену.
Правда, г-жа Телина пока не определилась, хочется ли ей продолжить опыт.
- Может быть, если у проекта будет развитие, что-то новое, например, гала-концерт, я бы выступила, исполнила не эти композиции, а какую-то другую, одну. Но не сейчас: пока я еще отхожу от состоявшегося выступления.
«Если не прокачал аудиторию, будешь на сцене клоуном»
Для Шамиля Валеева рок-солянка в Rock’s cafe оказалась настоящим музыкальным экзаменом. Впервые главред агентства «Башинформ» взял в руки гитару полтора года назад.
– Мы репетировали два месяца, один-два раза в неделю, - рассказывает он. - Еще я практически каждый день занимался самостоятельно: репетировал после восьми, когда коллеги уходили с работы. Все-таки это довольно громкое занятие.
– Не боялись, что выступление негативно отразится на имидже руководителя главного информагентства республики?
– Должность у меня не такая уж высокая - я всего лишь один из журналистов, - скромно замечает г-н Валеев. - А что касается какого-то особого имиджа, то у меня его нет. Я что, в силу профессии должен ходить с гусиным пером за ухом или в костюме и при очках?
Шамиль отмечает, что и сценический наряд специально не подбирал.
– Вышел в обычных джинсах и рубашке, а майку с принтом купил в командировке. Важно соответствовать на сцене тому, что ты делаешь. Можешь нарядиться, но если ты не прокачал аудиторию, будешь выглядеть клоуном.
В вечер выступления свой выбор Шамиль остановил на композиции Игги Попа начала 70-х I Wanna Be Your Dog, Sweet home Alabama команды Lynyrd skynyrd и Smells like teen spirit культовой Nirvana. Как призналась рок-звезда, репертуар он выбирал совместно с музыкантами The Donuts. По жизни Шамиль Рамзилевич больше любит хард-рок и более мягкие композиции, но гаражный рок, гранж – это именно то, что соответствует его технике игры на гитаре и сегодняшнему внутреннему настроению, дает ощущение искренности и рок-н-рольной чистоты.
Журналист признается, что ради выступления ему «пришлось преодолевать смущение и природную застенчивость».
- Но рано или поздно нужно изменять себя, а то ведь можно так никогда и не успеть проявить себя в жизни. Для меня это встреча с самим собой, попытка заглянуть глубоко в себя. Несмотря на затраты сил и риск, не жалею о принятом решении. Мне подобный опыт помогает разобраться к себе. Участие в рок-концерте – это обращение к отрочеству, встреча с самим собой.
– А как коллеги и родные отреагировали на выступление?
– Специально никого не опрашивал, но надеюсь, что друзьям понравилось. А жена прислала смску «Очень круто!». Для меня важно было отчитаться перед супругой за время постоянных вечерних отсутствий, доказать, что на занятиях я не глупостью маюсь, а реально учусь. Оценка Наташи для меня очень важна.
«Волновалась не за мужа, а за звук»
Чтобы поддержать мужа в его звездный час, главный редактор уфимского «Коммерсанта» Наталья Павлова отложила читку очередного номера газеты и, несмотря на температуру 38,5, отправилась в Rock’s cafe.
– Переживали за супруга? – интересуемся у Натальи.
– Я волновалась не за мужа, а за звук. То ли звукорежиссер подкачал, то ли оборудование плохо настроили, но балансировка была слабая. Иногда плохой звук может испортить впечатление от самого профессионального солиста. Я специально встала подальше от колонок, чтобы все хорошо расслышать. Все были крутые! Ребята из The Donuts - молодцы, вели себя по-джентльменски, давали новичкам поле для действия, помогли стать заметными на сцене, подстраивались под них, хотя, разумеется, уровень у профи и любителей разный. Но, может быть, в этом и суть игры в команде, когда все работают на результат.
Наталья призналась, что увлечение супруга игрой на гитаре для нее стало неожиданностью.
- Появились инструменты, и не один, а целых три. А вообще он у нас широко известный певец в узких кругах, - смеется она. - Поет на всех языках. Но от его увлечения гитарой мы дистанцированы - студия находится в другом месте, в отличие от Димы Эйгенсона, у которого дома от инструментов не протолкнуться. Правда, сыновья в студии Шамиля были, пробовали педальки, спецэффекты.
– Проект открыл для вас в супруге что-то новое?
– Мы в таком возрасте, когда на первый план в жизни выходит открытие самих себя, - не скрывает Наталья. - По-хорошему завидую, что он смог найти себя в этом увлечении. Мне эта метаморфоза симпатична. Проект «ПроROCK» – классный, позволяет людям, которые привыкли к своему устоявшемуся реноме, вдруг открыть в себе новые грани и проявиться с неожиданной стороны. Когда «звездой», пусть на время, становится кто-то родной и близкий, наблюдать за ним куда интереснее, чем за приезжими гастролерами.
– Не возникло желания повторить опыт супруга?
– Если предложат – откажусь: я человек не публичный.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.