Роль звезд рок-н-ролла уфимским журналистам и бизнесменам пришлась впору

В вечер выступления свой выбор Шамиль остановил на композиции Игги Попа начала 70-х I Wanna Be Your Dog, Sweet home Alabama команды Lynyrd skynyrd и Smells like teen spirit культовой Nirvana. Как призналась рок-звезда, репертуар он выбирал совместно с музыкантами The Donuts. По жизни Шамиль Рамзилевич больше любит хард-рок и более мягкие композиции, но гаражный рок, гранж – это именно то, что соответствует его технике игры на гитаре и сегодняшнему внутреннему настроению, дает ощущение искренности и рок-н-рольной чистоты.