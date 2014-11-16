Никита Белых: «Где поселили - там гулял»

- В Уфе как-то много наружной рекламы мужских SPA салонов. Какие-то традиции? – задался вопросом губернатор.
Три часа спустя высокопоставленный кировчанин, нагулявшись по частному сектору Старой Уфы, сделал еще одну запись.
- Часовая прогулка в квартале улиц Перовской, Кувыкина, Рабкоров, Дуванской, Менделеева произвела на меня тяжелое впечатление. Не там гулял, - сообщил чиновник.
Сутки спустя после отъезда, губернатор Вятки сделал другую запись:
- Прочел заметки в СМИ по поводу моих твитов в Уфе. Я же написал, что маршрут для прогулки был неправильный. Где поселили - там гулял. Приеду снова, - сообщил г-н Белых.
Дмитрий КОЛПАКОВ.