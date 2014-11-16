Никита Белых: «Где поселили - там гулял»

Губернатор Кировской области Никита Белых объяснил, почему у него сложились не лучшие впечатления об Уфе. Напомним, на минувшей неделе после совещания глав ПФО в столице Башкирии, руководитель Вятки решил прогуляться по вечернему городу, поделившись впечатлениями в твитере. Кировского главу удивило, что представители сильного пола в столице Башкирии слишком заботятся о своей внешности и здоровье.