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Никита Белых: «Где поселили - там гулял»

16 ноября 2014, 21:07
Губернатор Кировской области Никита Белых объяснил, почему у него сложились не лучшие впечатления об Уфе. Напомним, на минувшей неделе после совещания глав ПФО в столице Башкирии, руководитель Вятки решил прогуляться по вечернему городу, поделившись впечатлениями в твитере. Кировского главу удивило, что представители сильного пола в столице Башкирии слишком заботятся о своей внешности и здоровье.

- В Уфе как-то много наружной рекламы мужских SPA салонов. Какие-то традиции? – задался вопросом губернатор.

Три часа спустя высокопоставленный кировчанин, нагулявшись по частному сектору Старой Уфы, сделал еще одну запись.

- Часовая прогулка в квартале улиц Перовской, Кувыкина, Рабкоров, Дуванской, Менделеева произвела на меня тяжелое впечатление. Не там гулял, - сообщил чиновник.

Сутки спустя после отъезда, губернатор Вятки сделал другую запись:

- Прочел заметки в СМИ по поводу моих твитов в Уфе. Я же написал, что маршрут для прогулки был неправильный. Где поселили - там гулял. Приеду снова, - сообщил г-н Белых.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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