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За эвакуацию машин, брошенных на дороге, в первые 12 часов не будут взимать деньги

15 ноября 2014, 11:12
Профильный комитет Госсобрания РБ анонсировал новые поправки в республиканский закон о порядке перемещения транспортных средств на спецстоянку. Последние полгода изменения в документ продвигал Рустам Ишмухаметов, недавно получивший мандат депутата Госдумы. Летом законодатели принимали предложения, а сегодня готовятся утвердить нововведения в первом чтении.

Республиканские законодатели намерены упростить процедуру возврата машины в случае, если автовладелец ненадолго оставил транспортное средство в неположенном месте. Для таких нарушителей решено сделать бесплатными первые 12 часов пребывания машин на штрафстоянке. Этого времени достаточно, чтобы владелец успел съездить в ГАИ и взять разрешение на возвращение авто, и заплатить штраф. Мелким нарушением будут считать «парковку» на пешеходном переходе, остановках общественного транспорта, трамвайных путях или проезжей части – автолюбители оплатят только погрузку и разгрузку своих авто.

- Все остальные будут платить по полной программе, - говорит председатель парламентского комитета Елена Родина. - Например, зашла я в аптеку на минуту, а наказываюсь серьезно, административный штраф и оплата. Но я мелкий нарушитель, который торопился, припарковался на несколько минут. Но я буду платить за эвакуацию машины 4,5 тысячи рублей, как и злостный нарушитель, который, может быть, причинил кому-то ущерб. При разнице обстоятельств и оплата должна быть разной.

Под «поблажки», естественно, не попадают машины, эвакуированные с мест ДТП и отобранные у пьяных водителей.

В Курултае пообещали, что новшества вступят в силу в январе.

Также башкирские парламентарии обяжут эвакуаторщиков открывать службы информирования об эвакуированных авто - создать свою круглосуточную справочную телефонную службу, либо договариваться со сторонним колл-центром.

Кроме того, законодатель потребовал от эвакуаторщиков принимать деньги на стоянках.

- Сейчас владелец должен из банка заехать в ГАИ с чеком, там выписывают разрешение, с этим разрешением и чеком человек возвращался на спецстоянку: суета, раздражение, потеря времени и негатив. Плата теперь должна приниматься прямо на стоянке и круглосуточно, - объясняет г-жа Родина.

Вред, причиненный машине или имуществу при эвакуации, будут возмещать по решению суда.

- Если во время перевозки что-то пропало, нужно доказать, что это было. Если появились сколы и царапины, следует доказать, что их не было до момента эвакуации, - говорит она.

По словам г-жи Родиной, «от многих других идей отказались, потому что нужно понимать реальность их исполнения».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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