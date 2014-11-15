За эвакуацию машин, брошенных на дороге, в первые 12 часов не будут взимать деньги

Республиканские законодатели намерены упростить процедуру возврата машины в случае, если автовладелец ненадолго оставил транспортное средство в неположенном месте. Для таких нарушителей решено сделать бесплатными первые 12 часов пребывания машин на штрафстоянке. Этого времени достаточно, чтобы владелец успел съездить в ГАИ и взять разрешение на возвращение авто, и заплатить штраф. Мелким нарушением будут считать «парковку» на пешеходном переходе, остановках общественного транспорта, трамвайных путях или проезжей части – автолюбители оплатят только погрузку и разгрузку своих авто.
- Все остальные будут платить по полной программе, - говорит председатель парламентского комитета Елена Родина. - Например, зашла я в аптеку на минуту, а наказываюсь серьезно, административный штраф и оплата. Но я мелкий нарушитель, который торопился, припарковался на несколько минут. Но я буду платить за эвакуацию машины 4,5 тысячи рублей, как и злостный нарушитель, который, может быть, причинил кому-то ущерб. При разнице обстоятельств и оплата должна быть разной.
Под «поблажки», естественно, не попадают машины, эвакуированные с мест ДТП и отобранные у пьяных водителей.
В Курултае пообещали, что новшества вступят в силу в январе.
Также башкирские парламентарии обяжут эвакуаторщиков открывать службы информирования об эвакуированных авто - создать свою круглосуточную справочную телефонную службу, либо договариваться со сторонним колл-центром.
Кроме того, законодатель потребовал от эвакуаторщиков принимать деньги на стоянках.
- Сейчас владелец должен из банка заехать в ГАИ с чеком, там выписывают разрешение, с этим разрешением и чеком человек возвращался на спецстоянку: суета, раздражение, потеря времени и негатив. Плата теперь должна приниматься прямо на стоянке и круглосуточно, - объясняет г-жа Родина.
Вред, причиненный машине или имуществу при эвакуации, будут возмещать по решению суда.
- Если во время перевозки что-то пропало, нужно доказать, что это было. Если появились сколы и царапины, следует доказать, что их не было до момента эвакуации, - говорит она.
По словам г-жи Родиной, «от многих других идей отказались, потому что нужно понимать реальность их исполнения».
Дмитрий КОЛПАКОВ.