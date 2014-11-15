За эвакуацию машин, брошенных на дороге, в первые 12 часов не будут взимать деньги

- Все остальные будут платить по полной программе, - говорит председатель парламентского комитета Елена Родина. - Например, зашла я в аптеку на минуту, а наказываюсь серьезно, административный штраф и оплата. Но я мелкий нарушитель, который торопился, припарковался на несколько минут. Но я буду платить за эвакуацию машины 4,5 тысячи рублей, как и злостный нарушитель, который, может быть, причинил кому-то ущерб. При разнице обстоятельств и оплата должна быть разной.