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Posted 31 октября 2014, 01:58

Published 31 октября 2014, 01:58

Modified 13 марта, 08:31

Updated 13 марта, 08:31

На въезде в Уфу построят пункт взвешивания грузовиков

31 октября 2014, 01:58
Мэрия столицы Башкирии выделила участок в 15 тысяч квадратных метров земли на трассе Уфа-Оренбург под возведение стационарного поста взвешивания большегрузов. Аналогичный пункт, например, есть на въезде в Казань, фильтрующий входящие в столицу Татарстана потоки грузового транспорта с недопустимой перегрузкой.

Организация, которая займется взвешиванием, не называется. В Башкирии их две — госкомпания «Служба весового контроля РБ» при республиканском госкомтрансе и весовой контроль Ространснадзора, надзирающий за соблюдением правил перевозок на федеральных трасах.

Ранее глава «Службы весового контроля РБ», экс-военком Тимофей Азаров просил власти региона увеличить расходы на его ведомство, чтобы закрыть весовыми постами 60 процентов дорожной сети республики. Сегодня в распоряжении весового контроля госкомтранса РБ 8 мобильных весов и 2 стационарных поста в Баймаке и Архангельском. За 2013 года служба взвесила 10,5 тысяч автомобилей — десятую часть грузового автопарка региона, собрав 300 млн рублей штрафов.

В качестве ориентира будущего поста весового контроля называется участок между 17 и 18 километром трассы Уфа-Оренбург, а судя по кадастровому номеру, площадка находится вблизи станции Уршак.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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