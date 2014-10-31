На въезде в Уфу построят пункт взвешивания грузовиков

Posted 31 октября 2014, 01:58
Published 31 октября 2014, 01:58
Modified 13 марта, 08:31
Updated 13 марта, 08:31
Организация, которая займется взвешиванием, не называется. В Башкирии их две — госкомпания «Служба весового контроля РБ» при республиканском госкомтрансе и весовой контроль Ространснадзора, надзирающий за соблюдением правил перевозок на федеральных трасах.
Ранее глава «Службы весового контроля РБ», экс-военком Тимофей Азаров просил власти региона увеличить расходы на его ведомство, чтобы закрыть весовыми постами 60 процентов дорожной сети республики. Сегодня в распоряжении весового контроля госкомтранса РБ 8 мобильных весов и 2 стационарных поста в Баймаке и Архангельском. За 2013 года служба взвесила 10,5 тысяч автомобилей — десятую часть грузового автопарка региона, собрав 300 млн рублей штрафов.
В качестве ориентира будущего поста весового контроля называется участок между 17 и 18 километром трассы Уфа-Оренбург, а судя по кадастровому номеру, площадка находится вблизи станции Уршак.
Дмитрий КОЛПАКОВ.