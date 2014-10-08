Судьи ВС РБ не пожалели злобных детей, убивших отверткой таксиста

Posted 8 октября 2014, 08:02
Published 8 октября 2014, 08:02
Modified 10 ноября 2022, 18:45
Updated 10 ноября 2022, 18:45
Напомним, школьники совершили дерзкое преступление, отправляясь на новогоднюю елку в село Николаевка Туймазинского района Башкирии. 29 декабря 2012-го два мелких изверга решили доехать до детского утренника на такси и по дороге на рождественский праздник… убить таксиста. Мерзкие детки подошли к стоявшему на улице в Туймазах автомобилю и договорились с водителем о поездке в сельскую местность, сказав, что едут в деревню Мустафино. Но расплачиваться за проезд с самого начала не собирались, а надеялись умертвить шофера, не ожидающего от мальчиков ничего плохого.
Когда ребята попросили мужчину остановиться посреди чистого поля, извозчик не насторожился и позволил накинуть себе на шею удавку, смастеренную из шнура для зарядки сотового телефона. Но задушить физически сильного водителя два озлобленных зверька сразу не смогли. Взрослый человек вырвался и вышел из машины. И тогда ученики восьмого класса догнали жертву и принялись избивать несчастного домкратом, руками и ногами. Малолетним извергам показались недостаточными травмы, нанесенные таксисту, и они «добавили» ему мучений, воткнув в него еще и отвертку. Выбросив, как им показалось бездыханное тело в снег на мусорном полигоне и закидав его снегом и сором, малолетние душегубы умчались кататься на захваченном авто.
Понятно, что гнусные ребята не подумали о том, что человека еще можно было бы спасти, они рассчитывали, что забили водителя насмерть.
Мужчина оказался недюжинной закалки – он, получив столь серьезные травмы и отморозив руки и ноги, сумел доползти до ближайшей фермы. Люди подобрали израненного водителя и отправили в больницу. Но, рождественского чуда не произошло – через месяц избитый подростками мужчина все равно скончался от тяжких последствий черепно-мозговой травмы.
А школьники сутки преспокойно гоняли на чужой машине по дорогам, а потом бросили ненужное авто в 300 метрах от трассы М-5 «Челябинск-Уфа-Самара».
Гадкие дети не умолчали о своем «подвиге», рассказав об убийстве ровесникам, и вскоре об их проступке стало известно правоохранителям. Когда следователи начали расследовать это выходящее из ряда вон дело, выяснилось, что от злобных подростков страдала вся школа. Тинейджеры, которыми, похоже, управлял сам дьявол, издевались над одноклассниками и пугали смертью малышей, набрасывая им удавки на шеи и смеясь затягивая петлю.
Сегодня дьявольское отродье отправится по этапу и в течение девяти лет не увидит свободы. Уголовное законодательство предусматривает за подобные злодеяния до 20 лет заключения. Но малолетние убийцы легко отделались, так как Уголовный кодекс не предусматривает большего срока наказания для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.
Кстати, школьных педагогов, не сумевших обуздать ненормальных подростков, по требованию следствия, наказали в административном порядке.