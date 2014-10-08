Судьи ВС РБ не пожалели злобных детей, убивших отверткой таксиста

Когда ребята попросили мужчину остановиться посреди чистого поля, извозчик не насторожился и позволил накинуть себе на шею удавку, смастеренную из шнура для зарядки сотового телефона. Но задушить физически сильного водителя два озлобленных зверька сразу не смогли. Взрослый человек вырвался и вышел из машины. И тогда ученики восьмого класса догнали жертву и принялись избивать несчастного домкратом, руками и ногами. Малолетним извергам показались недостаточными травмы, нанесенные таксисту, и они «добавили» ему мучений, воткнув в него еще и отвертку. Выбросив, как им показалось бездыханное тело в снег на мусорном полигоне и закидав его снегом и сором, малолетние душегубы умчались кататься на захваченном авто.