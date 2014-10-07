Праздник металлистов сорвали богоугодные силы, включив административный ресурс?

Между тем, слухи о том, что американцам со скандальной репутацией запретят выступать на башкирской земле, появился еще до приезда музыкантов в город. Против концерта выступил ряд представителей культурной элиты Уфы, а в воскресенье акцию протеста провели представители русской православной церкви. Священнослужители перевели тексты Cannibal Corpse на русский и пришли в ужас, обнаружив в них пропаганду смерти, насилия, убийства и извращений. Возможно, православные призвали на помощь самого господа Бога, который и победил дьявола в лице Cannibal Corpse, включив административный ресурс парковой администрации, некстати вспомнившей в воскресенье вечером о неоплаченных счетах.