Праздник металлистов сорвали богоугодные силы, включив административный ресурс?

Posted 7 октября 2014, 11:23
Published 7 октября 2014, 11:23
Modified 10 ноября 2022, 18:45
Updated 10 ноября 2022, 18:45
Сначала от выступления отказался клуб «Агава», где планировался концерт забугорных рокеров – хозяева за два дня предупредили организаторов, что не могут предоставить площадку, но забыли предупредить зрителей и в воскресенье на Зорге, 17, стояла толпа. Концерт перенесли в ДМ-бар, расположенный в парке имени Гафури, но в питейном заведении, как только музыканты начали саунд-чек, внезапно отключили электричество.
Выяснилось, что ресторация задолжала парку за аренду световой аппаратуры, и потому освещение отключили за два часа до начала действа. Поклонникам группы обещали возместить стоимость приобретенных билетов. Очевидцы рассказывают, что как только последний поклонник треш-металла покинул парк, вывеска бара снова засияла огнями.
Между тем, слухи о том, что американцам со скандальной репутацией запретят выступать на башкирской земле, появился еще до приезда музыкантов в город. Против концерта выступил ряд представителей культурной элиты Уфы, а в воскресенье акцию протеста провели представители русской православной церкви. Священнослужители перевели тексты Cannibal Corpse на русский и пришли в ужас, обнаружив в них пропаганду смерти, насилия, убийства и извращений. Возможно, православные призвали на помощь самого господа Бога, который и победил дьявола в лице Cannibal Corpse, включив административный ресурс парковой администрации, некстати вспомнившей в воскресенье вечером о неоплаченных счетах.
Богопротивные американцы отправились в Челябинск и Екатеринбург, где надеются продолжить тур. Надо сказать, что концерты «каннибалов» в Самаре и Краснодаре прошли успешно.
Это не первый случай срыва концертов Cannibal Corpse. Ранее выступления коллектива с замашками сатанистов запрещали в Новой Зеландии, Австралии, Корее и в Германии, но в России концерт не состоялся «по техническим причинам».