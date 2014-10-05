Тайфун и боль. Квят не смог набрать очков в прерванном Гран-при Японии

Гонка в японской Сузуке проходит по узкой и сложной достаточно старой трассе с маленькими зонами безопасности. В этот раз ситуацию усложнил тайфун Фанфон, пришедший с юга. Квалификация Даниилу Квяту не удалась. Возможно, сказалось то, что парень узнал перед ней о том, что в следующем сезоне будет гонять за мощный Ред Булл. В таких случаях очень сложно справиться с эмоциями. Если это так, то можно понять российского пилота.