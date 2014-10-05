Тайфун и боль. Квят не смог набрать очков в прерванном Гран-при Японии

Posted 5 октября 2014, 14:42
Published 5 октября 2014, 14:42
Modified 10 ноября 2022, 18:45
Updated 10 ноября 2022, 18:45
Первый сегмент квалификации россиянин, конечно же, прошел. После проезда всех 22-х гонщиков Даниил был 13-м. После паузы Квят поднял результат до 11-й позиции и попросился в боксы, сообщив, что этот результат будет трудно улучшить.
Во втором сегменте российский пилот Торо Россо показал десятое время – этот как раз край прохода в третий сегмент. Но позади остались очень сильные пилоты и после общей остановки в боксах Квята сместили аж на 13-е место. Свой результат он улучшить не смог. Партнер Даниила по команде Жан-Эрик Вернь стал 11-м, но его ждал штраф на 10 мест за использование уже шестого двигателя в сезоне. Так что уроженцу Уфы предстояло на следующий день стартовать 12-м.
После сухой квалификации Формулу-1 ждал тяжелый день. Надвигался тайфун Фанфон, который принес в Сузуку ливень. Многие предлагали начать Гран-при раньше, до серьезного ухудшения погоды, но руководство королевских гонок на это не пошло. В итоге все закончилось серьезнейшим инцидентом.
На старте за машиной безопасности гонщики жаловались на аквапланирование уже при 80 километрах в час. После проезда двух кругов на небольшой скорости вылетел с трассы Маркус Эрикссон из Кейтерэм. На третьем круге гонку остановили красными флагами до улучшения ситуации.
Дождь достаточно быстро ослаб и битву большой приз Японии возобновили. Старт вновь был за машиной безопасности.
Неожиданно остановился легендарный Фернандо Алонсо. Он сошел из-за неисправности электроники болида Феррари. Благодаря этому Квят поднялся на 11-е место.
Машина безопасности покинула трассу только на девятом круге. Дженсон Баттон из Макларен остановился на смену резины. Это подняло российского пилота на десятое место. Талант ехал на мексиканцем Серхио Пересом из Форс Индиа и пытался обогнать его.
На 12-м круге Квят в числе многих заехал менять дождевую резину на промежуточную. Это временно откинуло Даниила на 14-е место. На 13-м круге россиянин обогнал Переса. На 14-м молодой гонщик Торо Россо был уже 11-м.
На 16-м круге пропал из группы лидеров Кевин Магнуссен из Макларен. У него было проблемы с рулем. Квят теперь ехал десятым. До девятого Кими Райкконена из Феррари ему было рукой продать - около двух секунд. 11-й Серхио Перес на Форс Индия двигался позади с небольшим отставанием и догнать не мог.
Все изменилось на питстопах. На 24-м круге у Райкконена не смогли быстро поставить на место новое левое переднее колесо. Этим воспользовался Квят. На девятое место россиянин сразу не попал, пришлось вначале обойти на прямой Эстебана Гутьерреса из Заубера. Обгон получился знатный, болид Даниила тряхнуло на скорости в районе 300 км/ч, но он поймал своего железного коня. Жаль, что все земляне не обладают таким мастерством – стольких бы аварий на мокрых покрытиях удалось избежать за годы существования автомобилей…
До впереди едущего Нико Хюлькенберга из Форс Индия Квяту было далековато – более 11 секунд. Позади продолжал ждать своего шанса еще один парень из Форс Индия – Серхо Перес. Ехать между двух оранжевых – дело не слишком страшное. Главным было удерживать позицию, и Квят не подпускал Переса на расстояние обгона, держась от него в двух с половиной-трех секундах.
Тем временем Жан-Эрик Вернь из Торо Россо добрался с низов до 11-й позиции. Создавать проблемы мексиканцу Пересу из Форс Индиа он не мог – далековато было до этого соперника.
Очередная серия заездов в боксы закончилась тем, что впереди Квята оказались Валттери Боттас и Фелипе Масса из Уильямс. Но такая ситуация продлилась недолго. Даниил сам заехал на смену резины и выехал аж позади Райкконена.
На 43-м круге Квят ехал лишь 12-м, сразу за финном Кими из Феррари. И тут на трассу из-за аварии влетевшего на повороте в левое заграждение Адриана Сутиля выехали машины безопасности. Некоторые гонщики воспользовались этим сильным замедлением скоростей, стали заезжать на смену резины.
В цепочке болидов Вернь ехал девятым, потом стал восьмым из-за проблем у Хюлькенберга. Квят оставался только 11-м. Между двумя гонщиками Торо Россо находился еще и Серхио Перес. Тот самый, которого сложно, но можно обогнать.
На 46-м круге были вывешены красные флаги. Болиды остановились. Было объявлено, что гонка возобновится. От результатов пилотов на момент остановки Гран-при было отнято два круга. Уроженцу Уфы это не помогло – он и после 46-го, и после 44-го круга был 11-м. Вот так неожиданно Квят был лишен возможности побороться за очковую зону. Победил в Сузуке Льюис Хэмилтон из Мерседес.
Оказалось, что Гран-при Японии остановили потому, что Жюль Бьянки из Маруси разбился боком об эвакуационный трактор, который выехал увозить болид Адриана Сутиля.
Француза эвакуировали на машине скорой помощи. Бьянки получил серьезные травмы, он был без сознания. Тройка призеров Гран-при не стала устраивать обливание шампанским. Состояние француза Жюля критическое, по последним сообщениям ему делают операцию врачи университетского госпиталя в Миэ.
Следующий гран-при пройдет в Сочи 12 октября. Сейчас большой проблемой является вылет команд из Японии в Россию, тайфун Фанфон грозит Стране восходящего солнца серьезными разрушениями. Он уже обесточил 22 тысячи домов и привел к отмене 150 авиарейсов.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта scuderiatororosso.com