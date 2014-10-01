Дело Ильи Климова начнут рассматривать с самого начала в ином составе судей

Posted 1 октября 2014, 12:07
Published 1 октября 2014, 12:07
Modified 10 ноября 2022, 18:45
Updated 10 ноября 2022, 18:45
Напомним, 2 ноября прошлого года Илья Климов, находясь в пьяном виде за рулем маминого джипа пронесся на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Кирова и Цюрупы и сбил на пешеходном переходе судью Арбитражного суда РБ Марину Полтавец. Позже в реанимации умер пассажир Эмиль Камалов, находившийся на переднем сиденье рядом с нетрезвым водителем.
Районная Фемида приговорила виновного в смерти двух человек к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также запретила мужчине в течение трех лет садиться за руль.
Вердикт шокировал родственников погибших, которые полагали, что подсудимый получит наказание по максимуму. Во время следствия выяснилось, что Илью Климова за полгода до трагического происшествия лишили водительских прав за пьянство при управлении автомобилем, но это не помешало молодому человеку гонять по уфимским улицам. В роковые секунды он мчался по перекрестку со скоростью 93 километра в час, а в крови у водителя обнаружилось 2 промилле алкоголя – сильная степень опьянения.
Статья, по которой обвинялся сумасшедший драйвер - ч.6 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух лиц») предполагает до девяти лет лишения свободы, но суд ограничился минимальным сроком, да еще отправив водителя-убийцу в колонию-поселение.
При вынесении столь мягкого приговора, суд принял во внимание то, что Климов полностью признал свою вину и раскаялся. Также подсудимый вовремя вспомнил о двухлетнем сыне, которого он не спешил признавать до трагедии: отцовские чувства внезапно проснулись у него уже за решеткой и находясь в СИЗО он подал заявление об усыновлении ребенка. Наличие отпрыска на иждивении суд посчитал еще одним смягчающим обстоятельством, хотя до страшной аварии мужчина игнорировал свое дитя и даже стал фигурантом уголовного дела, потому что пытался задушить мать ребенка. В Советском райотделе полиции прекратили это дело за примирением сторон, но горе-отец не представил никаких доказательств, что конфликтуя с женщиной, родившей ему сына, он содержал малыша.
Как бы там ни было, излишне мягким посчитали приговор и в башкирской прокуратуре, хотя гособвинение на суде ратовало за пятилетний срок в колонии-поселении.
Но в надзорном ведомстве Башкирии обжаловали решение районной Фемиды в Верховном суде РБ, потребовав ужесточить наказание для виновника страшного ДТП. Апелляционная коллегия по уголовным делам ВС РБ сочла, что приговор районного суда вынесен с процессуальными нарушениями и направила дело на новое рассмотрение.