Дело Ильи Климова начнут рассматривать с самого начала в ином составе судей

При вынесении столь мягкого приговора, суд принял во внимание то, что Климов полностью признал свою вину и раскаялся. Также подсудимый вовремя вспомнил о двухлетнем сыне, которого он не спешил признавать до трагедии: отцовские чувства внезапно проснулись у него уже за решеткой и находясь в СИЗО он подал заявление об усыновлении ребенка. Наличие отпрыска на иждивении суд посчитал еще одним смягчающим обстоятельством, хотя до страшной аварии мужчина игнорировал свое дитя и даже стал фигурантом уголовного дела, потому что пытался задушить мать ребенка. В Советском райотделе полиции прекратили это дело за примирением сторон, но горе-отец не представил никаких доказательств, что конфликтуя с женщиной, родившей ему сына, он содержал малыша.